Alex Pereira nocauteou Daniel Cormier em luta no corredor do UFC 301

E as pessoas dizem que Alex Pereira não sabe lutar.

Embora o campeão meio-pesado do UFC e ex-campeão dos médios seja mais conhecido por suas habilidades como atacante, isso não significa que Pereira não seja um lutador de MMA completo. O ex-campeão de kickboxing do GLORY também é faixa preta de jiu-jitsu brasileiro e, como aprendemos na terça-feira, é um lutador melhor do que se imagina.

O UFC 301 acontece neste sábado, no Rio de Janeiro, e apesar de Pereira não estar competindo, ele ainda está presente no Brasil para o card. Na terça-feira, ele encontrou o comentarista do UFC e duas vezes lutador olímpico Daniel Cormier durante um evento antes do pay-per-view, levando a uma divertida troca de luta livre entre os dois, onde “Poatan” realmente se saiu muito bem.

Flagrei essa cena entre Alex Poatan e Daniel Cormier nos bastidores do #UFCRio . Os dois começaram brincando de sparring até que o brasileiro colocou o americano pra baixo e teve até segurança pra separar Competitivo ou não o homem? pic.twitter.com/YXxduQgeYS — Coutinho (@luis_coutinho) 1º de maio de 2024

Pereira e Cormier brigam um pouco com Cormier, brincando, pedindo segurança antes que Pereira finalmente consiga uma queda, momento em que um oficial do UFC encerra a diversão. Nada mal para um kickboxer com dois dedos quebrados.

Mas enquanto tudo estava muito divertido, Cormier prometeu que a agressão de Pereira não iria resistir, alertando-o sobre retaliações futuras.

“Eu sou um cara velho agora. Encontro maneiras de vencer”, disse Cormier. “Um olho cutucado, chute bolas. Vou pegar sua bunda agora. É melhor você olhar [with eyes in the back of your head].”

O UFC 301 acontece neste sábado e tem como atração principal a luta pelo título peso mosca entre Alexandre Pantoja e Steve Erceg.