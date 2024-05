Alex Pereira responde ao apelo de Jon Jones para uma luta “massiva” pelo título dos pesos pesados ​​do UFC

Alex Pereira ouviu Jon Jones em alto e bom som.

O atual campeão meio-pesado do UFC reagiu na sexta-feira em uma sessão de perguntas e respostas com fãs do UFC 301 no Rio de Janeiro, após comentários feitos por Jones sobre um possível encontro entre os dois campeões. Em uma longa série de postagens nas redes sociais, Jones expôs por que prefere defender seu cinturão de pesos pesados ​​do UFC contra Pereira após sua esperada luta contra Stipe Miocic, em vez de unificar o título contra o campeão interino Tom Aspinall.

Diante dos comentários de Jones, Pereira não se esquivou do desafio.

“Ele disse que quer essa luta e meu trabalho é lutar. Isso cabe à promoção decidir, então vamos ver o que acontece agora”, disse Pereira em português.

“Depois da minha última luta eu disse que queria lutar no peso pesado, mas não tive resposta [from the UFC], então meio que esqueci e meus planos mudaram. Mas houve uma mensagem de Jon Jones ontem à noite, então não sei se isso pode mudar [plans moving forward]. Ser campeão das três divisões é muito difícil e poucas pessoas tentam, mas se eu tiver essa oportunidade, só quero levar alegria a todos e uma vida melhor para minha família.”

Além de ser o detentor do cinturão de 205 libras da promoção, Pereira, 36, é ex-campeão dos médios do UFC e ex-campeão de duas divisões do GLORY Kickboxing. Recentemente, ele encabeçou o UFC 300 com um nocaute no primeiro round sobre Jamahal Hill, adicionando um quinto ex-campeão a uma lista de alvos do UFC que já inclui Jiri Prochazka, Jan Blachowicz, Israel Adesanya e Sean Strickland. Depois do UFC 300, Pereira apresentou publicamente a ideia de se testar no peso pesado, mas disse ao MMA Fighting na quinta-feira que espera que sua próxima luta seja a defesa do título até 205 libras contra Prochazka, em uma revanche do confronto de novembro.

Jones, 36, também é campeão de duas divisões do UFC, tendo mantido o cinturão dos meio-pesados ​​​​de 2011-15 e novamente de 2018-20, antes de conquistar o título dos pesos pesados ​​​​com uma finalização no primeiro round sobre Ciryl Gane em março de 2023. Jones é deverá enfrentar Miocic no segundo semestre de 2024, após se recuperar de uma lesão no ombro. Na manhã de sexta-feira, ele escreveu nas redes sociais que uma luta contra Pereira seria “absolutamente massiva” e minimizou a capacidade de empate de Aspinall. Ele disse que uma luta contra Pereira “seria a maior luta da história do MMA”.

“Não há absolutamente nenhuma luta que gere um pagamento como esse. O marketing seria uma loucura”, escreveu Jones.

“Tom só importa no Reino Unido, novidade. Pereira é uma das figuras mais polarizadoras que este esporte já viu. Tom é um candidato que ganhou o cinturão contra outro candidato. Tivemos que salvar o evento principal do Madison Square Garden. Estou pensando em cifrões, legado, quadro geral aqui. Não é o que os fãs do Reino Unido estão morrendo de vontade de ver.”

Pereira nunca competiu acima do limite dos meio-pesados, mas disse na sexta-feira que pesa 238 libras quando não está no camp.

“Quanto mais tempo leva [to move up to heavyweight], estarei mais preparado para lutar no peso pesado”, disse Pereira. “Sou pesado, mas sou mais forte que pesado. Posso chegar ao peso que desejo em um curto período de tempo.”