Alexander Volkanovski acredita que Max Holloway pode fazer a luta de Ilia Topuria ‘parecer fácil’

Alexander Volkanovski não vê Ilia Topuria segurando o cinturão por muito tempo.

Topuria derrotou Volkanovski de forma enfática em fevereiro passado no UFC 298, acertando um nocaute que deixou a lenda australiana desmaiada. Com a vitória, Topuria conquistou o título dos penas do UFC e se tornou o primeiro lutador a derrotar Volkanovski na categoria até 145 libras.

O invicto Topuria tem várias opções pela frente enquanto sua estrela continua a crescer, principalmente uma revanche com Volkanovski ou uma luta com o recente vencedor do título “BMF”, Max Holloway. No entanto, Topuria também mencionou querer lutar contra Conor McGregor ou Brian Ortega, sugestões que deixaram Volkanovski coçando a cabeça.

“No momento, ele está dizendo ‘não’ a ​​todos”, disse Volkanovski à Fox Sports Australia. “Esse é o problema. Ele está dizendo ‘Não’ para Max Holloway, para Brian Ortega, para mim, você escolhe. Não querendo vir para a Austrália, ok, mas ele está dizendo ‘Não’ para todo mundo. Ele está dizendo ‘Não quero lutar contra nenhum dos contendores… Quero lutar contra Conor McGregor’.

“Isso apenas coloca um gosto amargo na boca das pessoas. Porque quando você segura o cinturão, vem uma responsabilidade. Uma pressão. Você não pode simplesmente dizer: ‘Não, não, não’, isso é loucura. Ele não está fazendo as coisas da maneira certa. E obviamente não quero falar mal do cara, porque ele chutou, ganhou e agora tem que jogar o jogo que eu entendo. Mas seja um campeão. As pessoas se acostumaram com a forma como eu agia como campeão. (Mas) agora você tem um cara, quem sabe quando ele quer lutar? Ele quer mesmo uma briga logo? Provavelmente não. Mas o UFC provavelmente o vencerá. Então, quem sabe? Talvez essa seja apenas a maneira dele de animar as coisas, dizer não para todo mundo e então, bang, ele assina para brigar. Só espero que ele tome decisões melhores porque não acho que ele seja um garoto mau.”

A ascensão de Topuria ao topo foi criticada por Holloway, que se perguntou por que Topuria foi capaz de ultrapassá-lo na disputa pelo título. Holloway perdeu uma trilogia de lutas pelo título para Volkanovski, mas nenhum outro candidato conseguiu ocupar definitivamente seu lugar. Ele já defendeu os possíveis desafiantes Arnold Allen, Yair Rodriguez e Calvin Kattar, além de defender com sucesso o título dos penas do UFC três vezes.

Independentemente disso, Topuria venceu Josh Emmett ao derrotar Volkanovski, então ele ganhou algum poder de barganha com os casamenteiros do UFC. Volkanovski avisa que se Topuria acabar lutando contra ele ou Holloway em seguida, seu reinado pelo título terminará antes de começar.

“Crédito para o cara, ele me pegou”, disse Volkanovski. “Sem desculpas. Ele capitalizou o que eu estava fazendo. Mas agora ele está criticando Conor McGregor? Ou o Islã Makhachev? É tipo ‘Sim, você venceu o campeão’, mas eu estava vindo de nocaute naquela luta, reviravolta rápida e – olha, não quero ir por aí – mas o cara ainda tem muito mais para provar. Porque sei que posso fazer um trabalho muito melhor. Eu não lutei minha luta e ele capitalizou, então crédito para ele. Mas sei que posso ir lá e fazer essa luta parecer fácil.

“Também acredito que o Max pode ir lá e fazer a luta parecer fácil. … Acho que Max vence essa luta. Topuria é muito perigosa, uma grande lutadora. Mas não acho que ele seja tão bom quanto pensa que é. E é claro que ele me pegou, certo? Então não posso dizer muito. Então preciso mostrar para todo mundo. Eu sei que posso fazer isso também. E também estou bastante confiante de que Max também pode, e é por isso que não queria que ele lutasse contra Topuria antes de mim.”

Volkanovski definitivamente não quer ver Topuria entrar repentinamente na conversa sobre o título do BMF. Holloway conquistou o cinturão com um nocaute dramático sobre Justin Gaethje no UFC 300, encerrando uma disputa de cinco rounds entre os veteranos favoritos dos fãs.

Até que Topuria construa seu currículo, Volkanovski quer ver Topuria esperar sua vez por essas oportunidades.

“Claro que não”, disse Volkanovski, quando questionado se Topuria merece uma oportunidade de título do BMF. “Não tem jeito. Isso é simplesmente bobo. Ele não está em posição de tomar decisões, assim como não está em posição de criticar Islam Makhachev. Claro, eu o entendo querendo fazer isso. Eu mesmo fiz isso, mas só depois de ter feito o trabalho.”

“Topuria ainda tem mais a provar”, acrescentou.