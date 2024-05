Alexia Putellas assina novo contrato de 2 anos com o Barcelona

Alexia Putellas, duas vezes vencedora da Bola de Ouro, comprometeu seu futuro com o Barcelona ao assinar um novo contrato de dois anos até 2026, anunciou o clube catalão nesta quinta-feira.

O acordo também inclui a opção de mais uma temporada, já que Putellas, cujos mandatos anteriores expiravam no próximo mês, estende seu relacionamento de 12 anos com o Barça.

Putellas, de 30 anos, também passou um ano na academia de juniores do Barça, em 2005, antes de regressar para fazer parte da equipa principal em 2012.

Desde que ganhou sua segunda Bola de Ouro em 2022, Putellas perdeu grande parte das últimas duas temporadas devido a lesão.

Alexia Putellas estendeu seu contrato com o Barcelona até 2026. David Aliaga/NurPhoto via Getty Images

No entanto, ela voltou à ação após o último revés por lesão em março e fez 25 partidas em todas as competições nesta temporada, marcando 10 gols.

No total, o meio-campista ofensivo disputou mais de 400 partidas pelo Barça, conquistando 20 troféus importantes, incluindo oito títulos da Liga F e duas Ligas dos Campeões.

Ela tem sido uma das forças motrizes da ascensão do Barça ao topo do futebol nos últimos anos, com suas atuações ajudando a equipe a conquistar seu primeiro troféu europeu em 2021 e lhe valendo a Bola de Ouro em 2021 e 2022.

Um terceiro troféu da Liga dos Campeões poderá acontecer no próximo fim de semana, quando o Barça enfrentar o Lyon, para quem perdeu nas duas finais anteriores.

Se Putellas e Barça conseguirem superar o campeão francês, já tendo conquistado a Liga F, a Copa de la Reina e a Supercopa Espanhola, vencerão a quádrupla pela primeira vez.

Putellas também fez parte da selecção espanhola que venceu o Campeonato do Mundo do Verão passado e a primeira Liga das Nações Femininas da UEFA, no início deste ano.