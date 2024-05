Aljamain Sterling, treinador de Sean O’Malley, inicia uma discussão acirrada após o surgimento de um novo vídeo

Pode haver mais na vitória por nocaute de Sean O’Malley sobre Aljamain Sterling do que se pensava anteriormente.

No UFC 292, O’Malley desafiou Sterling pelo título dos galos e teve uma das melhores atuações de sua carreira, parando Sterling com golpes no início do segundo round. Na sequência, Sterling atribuiu a derrota a ele, tentando ter uma luta emocionante em vez de se concentrar na vitória, mas talvez também tenha sido devido a alguma habilidade de jogo da equipe de O’Malley.

Na quarta-feira, surgiram novas imagens do nocaute de O’Malley, mostrando seu técnico Tim Welch ligando para Sterling durante a luta, dizendo a Sterling: “Aljo, você precisa ir!” momentos antes do ex-campeão atacar e ser pego com o soco que marcou o fim da luta.

Falar com os lutadores adversários durante uma luta não é ilegal, e se um treinador conseguir convencer um lutador adversário a agir de maneira tola, isso obviamente seria um ótimo resultado para seu lutador.

No entanto, Sterling contesta que algo do tipo tenha acontecido nesta ocasião.

“Lol as pessoas tentam fazer qualquer coisa sem sentido. Resposta curta. De jeito nenhum.”

Exatamente. Essas postagens tentando destacar isso são cômicas. Eu provavelmente deveria vender tênis com cinto e fazer com que eles comprassem isso também https://t.co/exJRXExfFT -Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 8 de maio de 2024

“Exatamente. Essas postagens tentando destacar isso são cômicas. Eu provavelmente deveria vender tênis de cintura e fazer com que eles comprassem isso também”

Claro, quando se trata de Sterling e O’Malley, as coisas nunca podem ser tão simples. Companheiro de equipe de Sterling e próximo oponente de O’Malley, Merab Dvalishvili entrou na conversa para acrescentar sua opinião sobre o campeão e seu treinador, o que deu início a uma ampla troca entre Sterling, Welch e O’Malley.

Vou esmagar O’Malley dentro da jaula e depois esmagar seu treinador fora da jaula. – Merab “A Máquina” Dvalishvili (@MerabDvalishvil) 8 de maio de 2024

“Vou esmagar O’Malley dentro da jaula e depois esmagar seu treinador fora da jaula.”

Você está tão bravo que eu disse que seu nariz é irmão mais velho? -Tim Welch (@TimwelchMT) 8 de maio de 2024

“Você está tão bravo que eu disse que seu nariz é irmão mais velho?”

Mano nem briga mais e fica falando merda, perseguindo influência. Essa merda pode fazer com que vocês dois batam palmas, Ya Diddy. Deixe seu lutador falar merda, você não descarta mais Jimmy Neutron. https://t.co/ze7Yl6TDDy -Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 8 de maio de 2024

“Mano nem briga mais e fica falando merda, perseguindo influência. Essa merda pode fazer com que vocês dois batam palmas, Ya Diddy. Deixe seu lutador falar merda, você não descarta mais Jimmy Neutron.

Eu nunca falei merda? Declarando fatos e falando merdas diferentes. -Tim Welch (@TimwelchMT) 8 de maio de 2024

“Eu nunca falei merda? Declarar fatos e falar merda são coisas diferentes.”

Boné. Você falou muita merda durante minha briga com Sean. O árbitro teve que dizer para você fazer isso várias vezes. Eu queria te dar um tapa entre os rounds e me arrependo de não ter recebido a multa por isso. Você deveria se conhecer melhor como ex-lutador e atual treinador. Você constantemente fala merda sobre… https://t.co/eRKB5rpz3v -Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 8 de maio de 2024

“Boné. Você falou muita merda durante minha briga com Sean. O árbitro teve que dizer para você fazer isso várias vezes. Eu queria te dar um tapa entre os rounds e me arrependo de não ter recebido a multa por isso. Você deveria se conhecer melhor como ex-lutador e atual treinador. Você constantemente fala merda sobre merab. Deixe Sean falar merda, você não precisa entrar na conversa, a menos que queira os problemas também. É simples assim, mano.”

Sempre falo coisas boas sobre o merab porque sei o quão perigoso ele é, me perguntaram em uma entrevista o que vamos atingir e o nariz dele é uma das coisas, e não me importo de colocar um pouco de poeira aqui e ali. Tudo muito divertido. -Tim Welch (@TimwelchMT) 8 de maio de 2024

“Sempre falo coisas boas do merab porque sei o quão perigoso ele é, me perguntaram em uma entrevista o que vamos atingir e o nariz dele é uma das coisas, e não me importo de colocar um pouco de poeira aqui e ali. Tudo muito divertido.

Dust ups são legais para os FIGHTERS BRO. Não o treinador. Você cruzou a linha várias vezes e é por isso que Merab disse que lutará com você também. A mesma merda quando quase lutamos contra o time Cejudos. Eles estavam falando merda como se estivessem brigando. Você está se tornando um jogo justo. Isso é tudo que sou… https://t.co/jSpiysihh0 -Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 8 de maio de 2024

“Dust ups são legais para os FIGHTERS BRO. Não o treinador. Você cruzou a linha várias vezes e é por isso que Merab disse que lutará com você também. A mesma merda quando quase brigamos com o time do Cejudo. Eles estavam falando merda como se estivessem brigando. Você está se tornando um jogo justo. Isso é tudo que estou dizendo.

“Vou esmagar seu melhor amigo depois de vencer você. Oh, espere, nvm já fez isso.

“Você segurou [Henry Cejudo] por 15 minutos. 0 esmagador.

Você é um péssimo campeão. Continue se gabando de uma luta para deficientes físicos para ter as melhores chances de vencer. Você não é um homem de verdade, meu cara. Não tente se esquivar do contendor número 1 novamente para lutar contra o número 15 desta vez ou alguma outra luta inútil. https://t.co/LysxABxlFj -Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 8 de maio de 2024

“Você é um péssimo campeão. Continue se gabando de uma luta para deficientes físicos para ter as melhores chances de vencer. Você não é um homem de verdade, meu cara. Não tente se esquivar do desafiante número 1 novamente para lutar contra o número 15 desta vez ou alguma outra luta sem sentido.”

Parabéns a ele por aquela noite. Se ele perdesse para mim depois de prejudicar a luta, eu ficaria muito triste por ele. É por isso que nunca me ofereceram uma cláusula de revanche ANTES de assinar o contrato e mesmo depois da luta. Fatos são fatos, mano. Fique na sua pista. https://t.co/PEI6s4ksnD -Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 8 de maio de 2024

“Parabéns para ele naquela noite. Se ele perdesse para mim depois de prejudicar a luta, eu ficaria muito triste por ele. É por isso que nunca me ofereceram uma cláusula de revanche ANTES de assinar o contrato e mesmo depois da luta. Fatos são fatos, mano. Fique na sua pista.

E pelo que vale a pena, o próprio Welch não acredita que sua conversa com Sterling tenha influenciado a conquista do título dos galos por O’Malley.

A precisão e a habilidade de Sugar de dar um soco para trás o venceram naquela luta, eu tagarelar não tive nada a ver com isso. -Tim Welch (@TimwelchMT) 8 de maio de 2024

“A precisão e a habilidade de Sugar de dar um soco para trás o venceram naquela luta, eu tagarelar não tive nada a ver com isso.”

Obviamente, ainda há muita desavença entre os dois campos em torno de uma luta que aconteceu há quase um ano, principalmente porque desde então Sterling subiu para 145 libras e conquistou uma grande vitória sobre Calvin Kattar no UFC 300, enquanto O’Malley defendeu o título peso galo contra o rival Marlon Vera no UFC 299. Felizmente, as partes terão a chance de finalmente se acertar ainda este ano, quando O’Malley e Dvalishvili finalmente se enfrentarem.