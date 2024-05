Amber Rose endossa Donald Trump para presidente, provoca reação negativa

Rosa âmbar endossou publicamente uma candidata às eleições presidenciais dos EUA em 2024… surpreendendo muitos seguidores com a sua escolha – pois parece contradizer as suas posições públicas.

A modelo que virou ativista acessou o Instagram na segunda-feira para compartilhar uma foto sua, Donald Trump dar Melania Trump … deixando claro que ela votaria no ex-prez em novembro. Junto com o upload, AR escreveu… “Trump 2024”.

Não demorou muito para que os seguidores de Amber se manifestassem nos comentários… com muitos apontando como as posições políticas de Trump contradizem diretamente suas próprias crenças – pelo menos aquelas sobre as quais ela tem sido aberta.