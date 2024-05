Anderson Silva vai boxear Chael Sonnen no Brasil

Anderson Silva enfrentará Chael Sonnen em uma luta de boxe no dia 15 de julho no Brasil, anunciou Spaten Fight Night no domingo no Fantástico da Globo. A promoção não revelou se será uma partida profissional ou amistosa, nem a categoria de peso e número de rounds.

A luta está sendo promovida como a “grande final” da carreira de Silva nos esportes de combate após 46 lutas de MMA e seis lutas de boxe entre lutas profissionais e de exibição, mas Silva não quis confirmar se vai ou não se aposentar após a luta. O recorde de boxe profissional de Silva é de 3-2 no início do evento.

Silva, nascido em São Paulo em abril de 1975, nunca lutou em sua cidade natal. “The Spider” venceu nove das 11 lutas de MMA no Brasil, incluindo vitórias no UFC sobre Yushin Okami e Stephan Bonnar. Ele lutou pela última vez no país contra Jared Cannonier no UFC 237, em maio de 2019, perdendo por nocaute técnico devido a chutes nas pernas.

Sonnen, três vezes candidato ao título do UFC no peso médio e meio-pesado, perdeu duas vezes para Silva dentro do octógono. Sonnen ganhou fama ao atacar verbalmente o brasileiro antes do confronto inicial e quase destronar Silva em uma luta icônica. Sonnen perdeu por finalização no quinto round em uma luta que será incluída no Hall da Fama do UFC em junho. Silva venceu a revanche por nocaute técnico.

Sonnen finalmente conseguiu 7-7 dentro do UFC e 2-3 sob a bandeira do Bellator no final de sua carreira, marcando grandes vitórias no MMA sobre Mauricio Rua, Michael Bisping, Quinton Jackson e Yushin Okami. Sonnen voou para São Paulo em 2014 para treinar uma temporada de O ultimo lutador contracenou com Wanderlei Silva mas nunca teve chance de competir no país.