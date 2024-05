Anderson Silva x Chael Sonnen é oficialmente uma luta de exibição de boxe

Anderson Silva e Chael Sonnen se enfrentarão no círculo quadrado no dia 15 de junho em São Paulo, Brasil, mas não será uma luta oficial, disse a presidente do Conselho Nacional de Boxe do Brasil, Geyza Caryny, ao MMA Fighting na segunda-feira.

Caryny, chefe da entidade que supervisionará a luta principal do Spaten Fight Night, disse que o vencedor será declarado, em caso de nocaute ou se for longe, mas não será incluído em seus registros oficiais.

A luta será disputada com peso catch de 98kg (216 libras) e os lutadores usarão luvas de 14 onças, confirmou Caryny.

Silva está 3-2 como boxeador profissional, e Sonnen nunca competiu no esporte anteriormente. Os dois lutadores somam 94 lutas de MMA, com Silva finalizando 20 adversários por nocaute, e o lutador americano com sete nocautes em seu currículo. Silva e Sonnen lutaram duas vezes sob a bandeira do UFC, com “The Spider” defendendo o cinturão dos médios duas vezes por paralisação.