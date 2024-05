Anel assado Tom Brady no valor de US $ 40 mil, com diamantes, rubis e safiras!

O anel Kevin Hart dotado para Tom Brady por ser um esportista tão bom durante o assado de domingo à noite não era apenas um adereço… TMZ Esportes aprendeu que é real – chegando com um valor impressionante de US$ 40.000!!!

Disseram-nos joalheiro celebridade Jason Arashaben, CEO da Jason de Beverly Hills – que realmente criou o anel final do Super Bowl do Tampa Bay Buccaneers do TB12 – foi o cérebro por trás da peça, com a tarefa de completá-la a tempo para “The Greatest Roast of All Time: Tom Brady” da Netflix.