Angel Reese abraçando paciência e crescimento na temporada de estreia da WNBA

Angel Reese foi direto para a cesta no final do quarto período contra o New York Liberty. Mas quando a novata do Chicago Sky pegou a bola, ela foi inadvertidamente tropeçada por Courtney Vandersloot, de Nova York. Caindo no chão, Reese disparou, derrubando acidentalmente Breanna Stewart do Liberty, que caiu em cima dela.

Apesar do caos, Reese fez a cesta para colocar o Chicago em vantagem por 13, ajudando a garantir a primeira vitória marcante da temporada do Sky em 23 de maio e entregando ao New York, vice-campeão nas finais da WNBA do ano passado, sua primeira derrota em 2024. No Brooklyn , não menos.

Quando ela se sentou, Reese mostrou uma cara maldosa, deixando o resto da liga saber que ela e o Sky não devem ser esquecidos neste verão.

Antes de ser selecionado em 7º lugar geral no draft de abril, os treinadores e gerentes gerais da WNBA ofereceram uma mistura de perspectivas profissionais de Reese. Suas habilidades, fogo competitivo e energia alimentaram sua vantagem considerável, enquanto sua falta de alcance de tiro comprovado além da pintura era considerada uma limitação. Se o jogo de Reese se traduziria no próximo nível era uma questão predominante no início do draft.

Como todos os novatos, Reese tem muitas áreas para crescer. Mas ela mostrou sua prontidão durante as primeiras duas semanas da temporada. Sua próxima oportunidade chega no sábado (meio-dia ET, ESPN) contra o Indiana Fever e sua colega estreante Caitlin Clark, cujas batalhas com Reese na faculdade ajudaram a estimular o crescimento do basquete feminino.

Wendell Cruz-EUA HOJE Esportes

“Tem sido ótimo”, disse Reese à ESPN sobre suas primeiras semanas como profissional. “Só ser capaz de afetar o jogo de maneiras diferentes, entender a transição e apenas me dar graça e ser paciente com tudo. Tenho conseguido me divertir e crescer a cada jogo.”

Reese, que conquistou uma vaga de titular em Chicago e tem uma média de 28,5 minutos por jogo, falou sobre o ajuste de jogar no nível profissional: boxear e pegar mais rebotes e não sentar embaixo da cesta e esperar a bola chegar a ela; não ser capaz de fazer nenhuma jogada em nenhuma das pontas da quadra porque ela enfrenta os melhores todas as noites.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Mas os pontos fortes do jogo de Reese – seus rebotes, motorização, defesa e habilidade para chegar à linha de lance livre – foram transferidos como profissional. Nos jogos de quinta-feira, Reese classificou-se em primeiro lugar na WNBA em rebotes ofensivos, com 4,5 rebotes por jogo, enquanto seus 8,2 rebotes no geral estão em 10º. Seus 24 rebotes ofensivos foram os segundos mais alcançados por uma jogadora da WNBA nos primeiros cinco jogos, ficando atrás apenas dos 31 da grande Yolanda Griffith.

A eficiência é o espaço mais evidente para melhorias em Reese. Ela está acertando 37,3% de seus arremessos de campo, incluindo 18,8% de 3 a 10 pés. Ela está acertando 66,7% nos lances livres, mas encontra maneiras de colocar pontos no tabuleiro, se destacando em marcar faltas e chegar à linha, onde faz 5,5 tentativas por jogo, a 10ª maior do campeonato.

Reese se tornou a primeira estreante desde Rhyne Howard, do Atlanta, em 2022, a registrar cinco jogos consecutivos com pontuação de dois dígitos no início de sua carreira, antes de marcar apenas seis pontos contra o Los Angeles Sparks na quinta-feira. E depois de seu esforço de 11 pontos e 12 rebotes na terça-feira contra o Seattle Storm, Reese se juntou à ex-LSU Tiger Sylvia Fowles como os únicos jogadores na história do Sky a registrar seu primeiro duplo-duplo nos primeiros cinco jogos.

Principais notícias da semana de Obtenha acesso exclusivo a milhares de artigos premium por ano dos principais escritores.

• Rascunho simulado: Quem é o número 1 para os Guardiões? »

• Por que Bronny permaneceu no draft da NBA, o que vem a seguir? »

• NFL: acordos contratuais e quem será pago »

Mais conteúdo ESPN + »

Apesar de apenas oito roubos de bola e nenhum bloqueio, Reese também deixou sua presença conhecida na ponta defensiva. A classificação defensiva do Chicago é de 13,1 pontos por 100 posses de bola melhor quando Reese está no chão. Mesmo fora da pintura, seu comprimento e mãos ativas a ajudaram a registrar grandes roubos e paradas.

“Não [getting] perdida em momentos muito grandes, ou nessas multidões ou na pressão ou no estresse e ainda ser capaz de manter a calma, acho que isso é a coisa mais impressionante sobre Angel Reese”, disse o gerente geral da Sky, Jeff Pagliocca, à ESPN. ótimo. Ela não está interessada em ser boa. E ela sabe que isso vai levar tempo; ela sabe que tem muito que aprender. Não vejo nada além de uma esponja super motivada para melhorar.”

Reese disse que quer melhorar seu jogo de perímetro – algo que ela não foi convidada a fazer na LSU – e já há flashes de como isso poderia ser: ataques bem-sucedidos ao aro vindos de fora da pintura e acertando saltadores de médio porte. Sua habilidade de empurrar a bola na transição – Reese citou Candace Parker como um de seus ídolos do basquete – e sua disposição como passadora também são habilidades que tornarão seu jogo mais versátil.

“[It’s been great] poder trabalhar com [Sky coach Teresa Weatherspoon] mãos à obra”, disse Reese. “Então, apenas ser capaz de ser paciente, reservar um tempo e estar pronto e trabalhar todos os dias [has been important].”

Kevin Jairaj-USA TODAY Esportes

Pagliocca disse que Reese está trabalhando na construção de seu pacote de acabamento. Grande parte de seu crescimento ocorrerá à medida que ela se acostumar a jogar contra jogadores com mais tamanho, velocidade e inteligência do que enfrentou na faculdade e à medida que ela aprende as nuances de equilíbrio, ângulos e criação de contato. A compreensão dela sobre as leituras e quais jogadas fazer no fluxo do ataque, acrescentou, só vai melhorar.

“Ela não está com medo, e o medo pode realmente retardar o crescimento das pessoas”, disse Pagliocca. “Passei 20 anos na NBA vendo o medo destruir as pessoas. acho que ela se encaixa nesse molde.”

Essa competitividade era uma marca registrada do jogo de Reese na faculdade. Ela se recusou a permitir que talentos da WNBA como Stewart, Alyssa Thomas e Nneka Ogwumike conseguissem algo fácil.

Contra o Nova York, Reese foi particularmente hábil em colocar o ex-MVP Jonquel Jones em apuros. A novata abraçou a fisicalidade do jogo profissional, mesmo quando ela está recebendo. Depois de sofrer uma falta dura e flagrante de Thomas que levou à expulsão da estrela do Connecticut Sun, Reese disse à mídia: “Eu quero [veterans] vir até mim todos os dias. … Quero dizer, eles não deveriam ser legais comigo.”

A temporada 2024 da WNBA chegou Ainda não é tarde para jogar! Inscreva-se agora no Fantasy Women’s Basketball e comece seu campeonato. Cadastre-se gratuitamente!

Reese disse repetidamente que deseja absorver tudo o que puder da equipe técnica do Chicago e de seus companheiros veteranos. “Eles querem o melhor de mim e sabem o que quero para a longevidade da minha carreira”, disse Reese sobre a importância de “simplesmente poder estar aberto a tudo”.

Sua ética de trabalho e desejo de ser excelente se destacam.

“Angel é um talento realmente raro, já que ela tem que fazer malabarismos com muitas coisas diferentes”, disse o Sky Guard Diamond DeShields após a recente vitória do time sobre o Dallas Wings. “Ela é muito profissional, vem todos os dias e nos dá consistência. É realmente impressionante.”

Acrescentou Weatherspoon após a derrota para o Sun: “Ela adora esse jogo e assume todos os desafios que eu coloco diante dela. quão bons eles são, tudo o que isso fará é ajudá-lo a crescer.”

Mais jogos para assistir neste fim de semana

Ases de Las Vegas no Atlanta Dream

Sexta-feira, 19h30 horário do leste dos EUA (ION)

Em seu último jogo, o Atlanta superou uma noite tranquila ofensivamente de Rhyne Howard para derrotar o Washington, sem vitórias, na quarta-feira, impulsionado por uma eliminação de 19 pontos de Allisha Gray e um duplo-duplo de 17 pontos e 15 tabuleiros de Tina Charles. Mas o Dream ainda não conseguiu vitórias consecutivas nesta temporada, e o próximo será o teste mais difícil até agora em Las Vegas. Os Ases se afastaram no final da partida contra o Minnesota na quarta-feira, graças a uma sequência de 20-5 para lembrar à liga por que são bicampeões.

Dallas Wings contra Minnesota Lynx

Domingo, 19h (horário do leste dos EUA) (CBSSN)

Dallas tem enfrentado dificuldades com lesões – Natasha Howard permanece de fora enquanto Jaelyn Brown está limitada a uma disputa – mas os Wings aproveitaram para respirar com uma recente pausa de quatro dias. Uma competição acirrada os aguarda enquanto eles viajam para enfrentar o invicto Connecticut Sun na sexta-feira e o Lynx no domingo. Arike Ogunbowale tem sido enorme, liderando a liga com 28,8 pontos por jogo, enquanto a contratada pelas dificuldades, Monique Billings, e a jogadora do segundo ano, Maddy Siegrist, também têm se esforçado nos últimos jogos.