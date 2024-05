Angel Reese, cansada de ter sua inteligência questionada e seu GPA ridicularizado

Anjo Reese diz que sua mãe está aliviada por poder “viver sua melhor vida” depois de revelar que se formará no prazo LSU no sábado para receber seu diploma.

Reese está programada para se formar na LSU no sábado, encerrando oficialmente sua carreira universitária de quatro anos, já que agora ela volta seu foco para se tornar uma jogadora profissional de basquete.

A 7ª escolha geral no Rascunho WNBA 2024 ingressou Céu de Chicago em abril e fará sua estreia esta semana em sua nova equipe, seguida pela emocionante notícia de sua formatura para comemorar suas conquistas acadêmicas.

A primeira campanha de moda de Angel Reese para a marca de Khlo Kardashian

A jovem de 22 anos escreveu em sua conta X: “ahhh me formei no sábado!!! NA HORA DOS MEUS 4 ANOS não preciso acordar e pensar em outra tarefa lmaoooo. a casa está tão feliz porque ela sabe todas as probabilidades que estavam contra mim e ela está tão feliz que tudo acabou e eu posso viver minha melhor vida agora.”

Será um alívio para Reeseque pode se concentrar em fazer sua estreia pelo Céu contra o Asas de Dallas na noite de quarta-feira, de várias maneiras, depois de receber críticas sobre seu GPA.

Uma briga bizarra termina com vitória de Reese

Acontece depois que uma briga bizarra surgiu entre sua mãe e a mãe de seu companheiro de equipe na LSU. Flau’jae Johnson nas redes sociais sobre gramática, à qual ela então vinculou Reeseas lutas escolares.

Reese foi dispensada no início da temporada da LSU por um motivo não revelado, com rumores de que a culpa era de seu baixo GPA.

Anjo Reesea mãe, Anjo Webb Reese, postou uma mensagem no Instagram que criticava as pessoas por não escreverem corretamente os textos. Esse comentário gerou uma resposta de Kia Brooksa mãe de Flua’jae Johnsonque lançou um ataque surpreendente contra o Reeses.

“Você definitivamente sabe sobre erros gramaticais quando sua filha obteve um GPA de 2,0 ou menos. E, na verdade, ao escrever sua mensagem inteligente, você não colocou letras maiúsculas nem usou pontos finais”, Brooks disse.

“Pare de ser mesquinho, falso e odioso, e assuma a responsabilidade pelas ações de você e de sua filha. Você é igualmente responsável por tê-la criado dessa maneira.”

Mas Reesecom uma carreira profissional e um patrimônio líquido de US$ 1,7 milhão para somar ao seu diploma universitário, rirá por último.