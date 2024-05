Angel Reese compartilha notícias emocionantes com seus fãs – Que grande evento ela está comemorando neste fim de semana?

Anjo Reeseo antigo LSU estrela do basquete feminino e 7ª escolha geral no Rascunho WNBA 2024 pelo Céu de Chicagoestá pronto para torná-la altamente esperada WNBA estreia nesta quarta-feira, dia 15. No entanto, esse não é o único grande acontecimento que acontece em sua vida.

Como ela faz, Reese acessou as redes sociais na terça-feira para compartilhar algumas notícias pessoais interessantes – ela está se formando LSU este fim de semana. Concluindo seus estudos em quatro anos, Reese anunciou seus planos de formatura com orgulho e alegria.

O WNBA star rooke destacou a importância de alcançar este marco no prazo, apesar de enfrentar desafios como a transferência de Maryland e sendo forçada a abandonar as aulas presenciais devido ao seu status de celebridade.

Em sua postagem nas redes sociais, Reese expressou seu entusiasmo, dizendo: “Eu não preciso acordar e pensar em outra tarefa, lmaoooo.” Ela também compartilhou a reação de sua mãe à notícia, descrevendo como sua mãe corria feliz pela casa, sabendo das probabilidades que estavam contra ela e como ela está orgulhosa de Reese realização.

Seus anos de faculdade geraram polêmica

Esta notícia pessoal acrescenta uma camada extra de significado ao Reese semana já importante enquanto ela se prepara para seu WNBA estreia com o Céu de Chicago. Reese espera-se que seja um dos do céu jogadoras de destaque nesta temporada, trazendo para a quadra sua experiência vencedora de campeonatos e habilidades estelares.

No meio Reese conquistas, sua jornada no basquete universitário teve suas controvérsias. No início da temporada, o ex- Tigre foi afastada por um período por um motivo não revelado, gerando uma troca online entre sua mãe, Anjo Webb Reesee É Brooksa mãe do companheiro de equipe Flau’jae Johnson. Brooks havia sugerido que Reese banco foi devido a um baixo GPAo que gerou discussões acaloradas entre as duas mães nas redes sociais.

Reese é um exemplo de determinação

A briga online, que incluiu comentários sobre Reese desempenho acadêmico, foi posteriormente excluído, mas não antes de chamar a atenção. Apesar dessa distração, Reese permaneceu focada em seus objetivos, tanto na quadra quanto na sala de aula, acabando por atingir o marco da formatura dentro do prazo.

Reese A jornada até aqui foi marcada pela determinação e resiliência, superando desafios dentro e fora da quadra. Ao embarcar neste novo capítulo em sua carreira no basquete, graduando-se na LSU serve como uma prova de seu trabalho árduo e dedicação, preparando o terreno para um futuro brilhante tanto academicamente quanto atleticamente.