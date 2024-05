Angel Reese faz uma admissão honesta sobre uma celebridade que impressiona os fãs

Tele foi sincero Anjo Reese não mostrou sinais de mudar seus hábitos nos dias anteriores ao início oficial de sua WNBA carreira. Reese está prestes a iniciar seu capítulo profissional com o Céu de Chicagomas o primeiro LSU destaque ainda está disposto a falar o que pensa e gritar bobagens onde quer que as veja.

Em sua última postagem sobre X (anteriormente Twitter), Reese destacou a necessidade de celebridades e atletas famosos terem alguma privacidade em um clima dominado pelas mídias sociais. Continua uma tendência para a jovem de 22 anos, defendendo aqueles que podem não ser seus companheiros de equipe ou mesmo seus amigos.

A primeira campanha de moda de Angel Reese para a marca de Khlo Kardashian

Reese parece estranho

Em uma postagem aparentemente espontânea para X no domingo, Reese deu sua opinião sobre o fenômeno de tirar uma foto de uma celebridade ou do carro de um atleta e publicá-la nas redes sociais. O exemplo mais recente disso no mundo dos esportes vem do boxe, quando Gervonta Davis tirou uma foto (depois postou no Instagram) ao lado de um veículo pertencente ao rival Devin Haney – e os dois quase se envolveram em um confronto físico como resultado.

“O que você ganha com isso?” Reese perguntou.

Mesmo que ela ainda não tenha jogado um minuto de basquete profissional competitivo, Reese já enfrentou mais abusos e injúrias do que muitos atletas vivenciaram ao longo de suas carreiras. Enquanto jogava para o treinador Kim Mulkey na LSU, Reese estrelou apesar de receber muitos insultos nas redes sociais e até ameaças de morte durante seu tempo com o Tigres.

No entanto, deve-se notar que Reese não reclamou de tratamento semelhante em Chicago. #5 de Reese Céu A camisa esgotou cerca de uma semana depois que ela foi convocada no mês passado, e ela elogiou a cultura – assim como a comida – durante suas primeiras semanas no Cidade Ventosa.