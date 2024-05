Angel Reese faz uma declaração de moda ousada para a combinação Sky-Wings com seus novos Reeboks personalizados

Aanjo Reese, o Céu de Chicago atacante conhecida por suas proezas nas quadras e declarações de moda ousadas, fará sua estreia profissional esta noite contra o Asas de Dallas em um par de tênis Reebok Solution Low PE personalizados.

Reese as escolhas de moda sempre chamaram a atenção, desde o impressionante vestido verde com capuz que ela usava até o Rascunho WNBA 2024 ao atraente conjunto rosa com saia de penas na Conheci Gala.

Seu costume Reebok os sapatos continuam essa tendência, com toques vibrantes de rosa em uma base de giz/branco, com o nome dela bordado na língua e um forro de meia personalizado que diz “Sem desculpas, anjo.”

Apesar do jogo ser realizado no Centro do Parque Universitário em Arlington, Texas, “Chi-Anjo” chegou com estilo, ostentando grandes óculos escuros e um conjunto chique que incluía um top branco, calças pretas oversized e tênis de rua preto e branco. Ela complementou com uma mochila preta, uma bolsa rosa e pulseiras douradas.

Reese e Reebok

Reese parceria com Reebok, assinado em outubro de 2023, marca seu primeiro patrocínio profissional. Junto com seus tênis customizados, o negócio inclui uma linha de calçados esportivos que estarão à venda no futuro.

Depois de assinar o acordo, Reese afirmou, “Tantas empresas de calçados diferentes queriam trabalhar comigo. Mas eu escolhi Reebok. O que foi isso Reebok? Primeiro, eles não têm jogadora de basquete feminino [as] um rosto. Então eu queria ser isso.”

“Dois, Shaq. Você conhece meu relacionamento com Shaq“, Reese explicou. “E terceiro, gosto de como eles estão reformulando a marca de tudo e me deixando ser o criador por trás de tudo que quero fazer. Então, estou lançando minha própria linha de calçados, produtos com meu nome…”