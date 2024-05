Angel Reese flexibiliza o poder das estrelas ao trazer jogadores de elite da NFL para o jogo Chicago Sky

Taqui não há como negar isso Anjo Reese é uma estrela no mundo do basquete. Uma impressionante carreira universitária em LSUcombinada com marketing inteligente e comportamento nas redes sociais, conquistou muitos fãs ao longo dos anos.

Agora que ela está no WNBA, seu fandom só continuará a crescer. Ela está acostumada com celebridades participando de seus jogos no passado, mas já está sentindo o gostinho dos atletas de alto nível que podem estar presentes em sua estreia. Céu de Chicago temporada.

O vídeo da quadra da WNBA mostra o quão grande e forte Angel Reese realmente é

Estrelas do Chicago Bears assistem ao jogo de pré-temporada de Angel Reese

No segundo jogo de pré-temporada do Sky, Ursos de Chicago jogadoras Calebe Williams, Keenan Allen e Roma Odunze estavam sentados na quadra.

Companheiro de equipe de Reese Dana Evans falou sobre o que significa ter NFL jogadores como esses três participam dos jogos. Ela acredita que já deveria ter sido feito há muito tempo, com um aceno indireto ao poder estelar de Reese fazendo isso acontecer.

Williams e Odunze foram convocados na primeira rodada pelos Bears há apenas algumas semanas. Allen foi uma adição fora de temporada por meio de uma troca. Junto com Reese, todos os quatro fazem os fãs dos esportes de Chicago sonharem alto à medida que avançamos para suas respectivas primeiras temporadas na cidade.