Angel Reese prova que a desavença com Kamilla Cardoso acabou enquanto ela a apoia durante a estreia na Sky

Ctodos nós sabemos sobre A história de Angel Reese e Kamilla Cardoso remontando à faculdade. As duas foram lutar por duas gigantes do basquete universitário feminino em LSU e Carolina do Sul, respectivamente. Quando eles se enfrentavam na quadra, era sempre cauteloso.

Mas agora que ambos os jogadores são companheiros de equipe no Céu de Chicago, os fãs estão se perguntando como os dois vão se dar bem. Durante o primeiro jogo de pré-temporada do Sky, Reese mostrou que toda a sua desavença ficou no passado.

Angel Reese e Kamilla Cardoso fazem estreia na WNBA

Cardoso caiu no chão e ficou abalado após uma jogada. Reese não hesitou em ter certeza de que ela estava bem e dar-lhe uma surra assim que se encontrassem no seu lado da quadra.

Reese foi titular no jogo contra o Lince de Minnesota, enquanto Cardoso saiu do banco. Espera-se que ambos os jogadores desempenhem um papel importante na sorte do Sky nesta temporada e além.

Cardoso comemorou recentemente 23º aniversárioe Reese ajudou na celebração durante um treino no Sky.