Angel Reese reage ao se tornar inesperadamente uma estrela de game show

Dlidar com as pressões e as armadilhas da fama não é para todos, mas Anjo Reese reduziu tudo a uma ciência. Reesea nova estrela atacante do WNBAde Céu de Chicago, faz parte de uma onda de jovens talentos entrando na liga que está virando o basquete feminino de cabeça para baixo e abrindo caminho na consciência cultural americana. Reese superou os abusos nas redes sociais e até mesmo as ameaças de morte para continuar crescendo como jogadora, e muitos estão entusiasmados em vê-la no próximo nível.

Isso fala da fama de Reese – e da maior cobertura e respeito pelo basquete feminino no Estados Unidos – que ela recentemente foi uma pista em um dos game shows mais populares do país, demonstrando que seu talento nas quadras transcendeu a cultura popular.

Reese se tornou uma pista em “Jeopardy!”

No último episódio de “Mestres do Risco“, que foi ao ar na noite de segunda-feira, o apresentador Ken Jennings leia uma pista sobre um LSU estrela que usou um “Voga” sessão de fotos para declarar para o Rascunho da WNBA no início deste ano – depois de pegar 20 rebotes contra Caitlin Clark e os Iowa Hawkeyes em um Torneio da NCAA perda.

A resposta – na forma de uma pergunta, como é “Perigo!” tradição – era “quem é Angel Reese?” E os telespectadores com olhos de águia imediatamente recorreram às redes sociais para comemorar que uma jogadora de basquete feminino ganhou relevância cultural suficiente para ser uma pista neste game show de longa duração.

A própria Reese não interveio diretamente, mas retuitou várias postagens no X (anteriormente Twitter) em reconhecimento ao momento legal. A jovem de 22 anos está trabalhando duro para se preparar para sua estreia na WNBA na noite de quarta-feira, quando o Céu abre a temporada de 2024 contra o Asas de Dallas.