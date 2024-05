Angel Reese surpreende em sua primeira campanha de moda para a marca Khlo Kardashian

ADepois de surpreender, até mesmo os haters, no tapete vermelho do Met Gala, Angel Reese mais uma vez chama a atenção ao estrear como o novo rosto do Bom americanouma linha de jeans.

Reese, que já se autoproclamou uma mulher que pode alcançar tudo o que deseja, agora prova isso ao ser escolhida por Khlo Kardashian para apresentar o mais novo lançamento: tamanhos de costura interna estendidos feitos sob medida para mulheres altas. E quem melhor do que a recentemente convocada jogadora do Chicago Sky, que demonstrou seu senso de moda nas redes sociais.

A estreia na moda do Céu de Chicago forward foi presenteado com uma sessão de fotos incrível que combinou criativamente duas das paixões de Reese: basquete e moda.

“CHI BARBIE para o Bom Americano. Grite para GA por fazer jeans para todas as Barbies altas! Se você tem 5’10 ou mais – esses jeans são para você!”, disse entusiasmado sobre a nova campanha. Enquanto isso, o CEO da marca afirmou que o novato “é a personificação de tudo Bom americano significa: feroz, confiante e assumidamente livre para ser ela mesma autêntica.”

O jeans Long Inseam da Good American é projetado especificamente com costuras internas de 33 a 37 polegadas; o padrão da indústria para jeans femininos fica entre 30 e 32 polegadas, normalmente.