Antevisão do fim de semana do Fantasy Baseball: segunda partida de Paul Skenes

Duas histórias de argumentos de venda individuais são a manchete da programação do fim de semana.

Novato do Pittsburgh Pirates Paulo Skenesque atingiu uma média de 160,1 mph com sua bola rápida enquanto totalizou sete eliminações em sua estreia na MLB no último sábado (deixando de lado o fato de que ele durou apenas quatro entradas e permitiu três corridas), faz seu segundo início de carreira contra o mesmo time que enfrentou na primeira vez. , os Chicago Cubs.

Enquanto isso, Joe Musgrove está alinhado para retornar ao San Diego Padres no domingo, depois de perder duas voltas devido a uma inflamação no cotovelo. Isso o prepara para lançar o jogo “Sunday Night Baseball” da ESPN (às 19h horário do leste dos EUA) contra o time mais vencedor do beisebol, o Atlanta Braves.

Além disso, o time mais vencedor da AL, o New York Yankees, tem a chance de engordar seu recorde com uma série de três jogos em casa contra o pior time da liga, o Chicago White Sox, ao mesmo tempo que dois times iniciantes da AL , o Baltimore Orioles e o Seattle Mariners, jogam uma série de três jogos no Camden Yards de Baltimore.

O que os gerentes de fantasia podem esperar desses confrontos e de outros que estão por vir? Nossos analistas, Tristan H. Cockcroft e Eric Karabell, preparam a ação do fim de semana.

Galo Croft: Permita-me ser um home run por um minuto. Todo mundo quer falar sobre Juan Soto e Aaron Judge – e todos, por favor, falem! – mas os confrontos de arremesso dos Yankees parecem ótimos, e todos os três titulares alinhados estão disponíveis em mais de 30% das ligas da ESPN. Nestor Cortes (44,5% do escalado, titular de sexta-feira), Luis Gil (38,0%, sábado) e Carlos Rodon (69,9%, domingo) lançaram com eficácia suficiente nesta temporada para justificar apelo de streaming. Gil, o nome menos conhecido dos três, vem em uma seqüência de três partidas de qualidade, e enfrentar o White Sox é o Um confronto número um.

Engraçado, a única rotação que (como grupo) está claramente acima dos Yankees no que diz respeito à série de fim de semana no total é o Philadelphia Phillies, com Zack Wheeler (sexta-feira), Cristopher Sanchez (sábado) e Aaron Nola (domingo) enfrentando a reconstrução do Washington Nationals em casa. No entanto, com exceção de Sanchez (11,9% escalados), todos eles já estão escalados em ligas de fantasia.

OK, o homerismo agora está fora do caminho, mesmo que eu tenha roubado seus Phillies escaldantes para fazer isso. Desculpe! Por outro lado, se eles estão tão bem com Trea Turner fora dos gramados, como ficarão depois que ele retornar, especialmente considerando seu histórico de finalizações mais fortes do que partidas?

Karabell: Os Phillies são jogando bem, usando sua profundidade no ataque e arremessos iniciais incríveis – e estou adorando isso, é claro. Então, novamente, olhe para os Braves nas últimas duas temporadas. Não significa nada até outubro. Você tem que ganhar jogos então. Acho que podemos especular se Turner retornará ao shortstop ou se Bryson Stott assumirá lá, mas isso tem pouco impacto na fantasia.

Uma série que me intriga neste fim de semana é o Milwaukee Brewers e o Houston Astros porque ainda acho que os Astros venceram o AL West. Como eles farão isso em sua situação inicial de arremesso? Veremos RHPs Caçador Marrom, Justin Verlander e o novato Spencer Arrighetti neste fim de semana, e cada um deles é interessante. Brown ainda tem vantagem no SP de fantasia entre os 20 primeiros. Está lá. Para mim, Verlander se sente subestimado pelos gerentes de fantasia, embora eu saiba que você discorda. Ele está velho, portanto deve ser feito, como diz o ditado. Arrighetti também tem vantagens. Não negligencie esta equipe – e tente não dispensar Ronel Blanco, pois ele perderá apenas uma partida devido à suspensão.

A escalação de Milwaukee é mais interessante do que sua rotação para fantasia, já que 2B/SS Brice Turang continua correndo. OF Sal Frelick está rebatendo ultimamente, OF/1B Jake Bauers deveria jogar mais com Rhys Hoskins de fora. O empolgado novato OF Jackson Chourio é muito melhor do que seus números, se pudermos ser pacientes. Bem, se os Brewers podem ser pacientes, então eu posso ser paciente.

Galo Croft: Então, qual é: os titulares dos Astros ou os rebatedores dos Brewers que fazem sucesso neste fim de semana? É também uma das minhas questões mais urgentes para projeção futura, e vou salientar que os Brewers estão novamente acertando os destros melhor do que os canhotos (mais 14 pontos de wOBA e uma taxa de strikeout 1,9% menor) e isso com Christian Yelich tendo estado na escalação apenas 17 dos 43 jogos do time contra titulares destros.

A bola rápida de Verlander tem uma média de 153,7 mph, sua taxa mais baixa desde 2015, que encerrou um período de dois anos durante o qual seu ERA foi de 4,08 com uma taxa de eliminação de apenas 19,0%. Apenas dizendo’. Ah, se ao menos esses caras pudessem permanecer tão jovens para sempre quanto eu.

Ei, teste rápido… Qual foi o ataque AL com maior pontuação no mês de maio (e o segundo no geral, atrás de seus Phillies)?

Karabell: Suponho que não sejam seus Yankees, ou você não perguntaria.

Que tal Brent RookerO surpreendente Oakland Athletics, que marcou 20 gols em um jogo contra o Miami Marlins e fez um bom trabalho mais recentemente contra o Texas Rangers. Rooker não deveria estar entre os líderes em OPS, mas aqui estamos, e ele merece absolutamente um lugar em seus times de fantasia. Abraham Toro pode jogar três posições internas no Fantasy e está liderando e marcando corridas. C Shea Langeliers tem poder legítimo. 2B Zack Gelof está saudável e é uma ameaça legítima 20/20. Esta é uma escalação interessante que enfrenta alguns arremessadores interessantes do Royals neste fim de semana, embora você diga para cortar a isca em Seth Lugo.

Brent Rooker, do Oakland Athletics, já tem 11 jogos multi-hit até agora em 2024. Darren Yamashita-EUA HOJE Esportes

Galo Croft: Ding ding ding! Eu não deveria me preocupar em tentar passar despercebido pelo “Mookie Betts of Trivia”. Sim, os A’s tiveram uma média de 5,43 corridas por jogo, com 20 home run em segundo lugar, e estou coçando a cabeça por causa disso enquanto olho para aqueles arremessadores do Kansas City Royals que, de outra forma, ficariam bem no papel.

eu na verdade não diga para se livrar do Lugo, o que é um esclarecimento importante. Fico feliz que você tenha mencionado. Isso porque, fora das ligas mais profundas em que você e eu jogamos com frequência, você não pode esperar um retorno que exceda o desempenho potencial de um dos 40 melhores titulares do Fantasy. Lugo está fazendo essa dança do tipo “ei, olhe para mim” agora que o estabelece como relevante para a fantasia, onde ele não era pensado assim antes. Mesmo uma versão regressiva de si mesmo do resto do ano é provavelmente um lançador de ERA 3,50 e IP de 190 no total.

Estou iniciando ele, Cole Ragans e Brady Singer com confiança neste fim de semana – apesar das estatísticas de maio de Oakland – porque acho que esta é a série dos Royals. Talvez eles até consigam chegar ao primeiro lugar no AL Central no processo, se o Minnesota Twins vencer alguns contra o atual primeiro Cleveland Guardians.

Karabell: Geralmente discutimos os arremessadores iniciais, mas aqui estão três rebatedores que estou observando neste fim de semana. Os Mariners estão dando a Luke Raley a chance de jogar, e lembremos que ele acertou 19 home runs e roubou 14 bases há apenas uma temporada. White Sox 1B Andrew Vaughn está finalmente começando a rebater, com seus três primeiros home runs da temporada (inacreditável!) Na semana passada. E gêmeos 1B Carlos Santana – alerta de spoiler, Tristan, ele é velho – fez sete home runs nas últimas três semanas. Quem é você assistindo?

Galo Croft: Veremos como os Orioles alinham sua rotação, já que há dúvidas sobre quando Cole Irvin começará após a chuva de quarta-feira – mas, sim, a série deles com os Mariners também está em minha mira. Eu vejo isso como mais voltado para o arremessador e sem graça para os rebatedores. Bryce Miller-Luis Castillo-George Kirby com possibilidade de Corbin Burnes para os Orioles no domingo? Sim por favor. Adoraria ter alguma clareza sobre quem está fechando para os Orioles, já que podem ser três jogos acirrados.

E, sim, Santana está rebatendo, o que eu não esperava, dada a aparência dele há apenas um mês (média de 0,141 e não homers durante as primeiras três semanas). Foi uma grande reviravolta para os gêmeos, embora eu seja mais um cara de Max Kepler/Ryan Jeffers.

Alguns podem dizer que a recuperação de Santana suave o balanço tem sido bastante sobrenatural, você não acha? Espere. Acabei de fazer uma referência à música de 1999? Alerta de spoiler – é meu quem está velho. Aproveitem o fim de semana, pessoal!