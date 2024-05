Antevisão dos playoffs do jogo 7 do Canucks-Oilers: fatores X, previsões

Tudo se resumiu a isso. O Vancouver Canucks e o Edmonton Oilers empataram em seis jogos em uma batalha pela supremacia do oeste canadense.

Jogo 7 (Segunda à noite às 9 ET, ESPN) determinará qual time enfrentará o Dallas Stars nas finais da Conferência Oeste e qual time irá para o campo de golfe.

Quais jogadores desempenharão um papel descomunal em cada equipe na noite de segunda-feira e quem vence?

Quem é o único jogador que você observará pelos Canucks?

Ryan S. Clark, repórter da NHL: Elias Pettersson. Voltemos a fevereiro. Os Canucks tiveram um recorde de 10-3 naquele mês, e Pettersson foi um grande motivo para esse sucesso. Ele marcou 14 gols, o que aumentou a crença de que ele e os Canucks poderiam ser um problema nos playoffs. Desde então, ele tem lutado para encontrar consistência ofensiva, mas somou pontos nos últimos dois jogos.

Ele forneceu a confiabilidade defensiva que justifica porque ele continua ganhando muitos minutos, e ainda existe potencial para ele criar e marcar gols. Não é que os Canucks precisar Pettersson marca para ganhar jogos. Mas se ele puder adicionar outra camada ao que já fez, isso poderá desempenhar um papel monumental na chegada dos Canucks às finais da Conferência Oeste.

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Victoria Matiash, analista da NHL: JT Miller. Se a linha de Miller puder novamente limitar Connor McDavid – o que fez com excelência no Jogo 5 – seu clube terá uma chance muito maior de conseguir a vitória em casa. Um gol importante do jogador de coração e alma deste time de Vancouver também ajudaria muito. O líder de pontuação da temporada regular dos Canucks tem duas marcações até o momento nesta série, incluindo o gol decisivo no terceiro período na vitória por 3-2 no jogo 5 na Rogers Arena.

Arda Öcal, locutor da NHL: Arturs Silovs. Ele tem sido incrível e divertido de assistir nesta pós-temporada. O jogo 6 não foi o seu melhor (cinco gols em 27 chutes), e este é o maior jogo de sua carreira. Ele estará à altura do desafio? Ele certamente ocupou o lugar até agora, depois que dois goleiros do Canucks sofreram lesões. Uma vitória contra Edmonton aumentaria exponencialmente a lenda dos Silovs.

Kristen Shilton, repórter da NHL: Dakota Joshua. Os Canucks não terão Brock Boeser no jogo 7, e isso aumenta a aposta para qualquer outro atacante produzir (Boeser lidera Vancouver com 12 pontos em 12 jogos da pós-temporada).

Joshua ouviu isso de JT Miller no jogo 6, enquanto as emoções fervilhavam para os Canucks. O jogo 7 é uma chance para Joshua mostrar que não só entendeu a mensagem, mas é capaz de contribuir ainda mais no ataque. As estrelas de Edmonton pressionarão e os Canucks precisam que seus seis primeiros colocados respondam na mesma moeda. Joshua marcou quatro gols e oito pontos em 12 jogos – este é o momento para ele realmente ajudar a preencher a lacuna em uma série em que as oscilações do pêndulo foram enormes.

Se estiver voltando na direção de Vancouver, é melhor que Joshua faça parte da solução.

Greg Wyshynski, repórter da NHL: Quinn Hughes. Não vimos um momento definitivo para Hughes nesta série, a menos que você considere ser atingido pelo bastão de Connor McDavid no Jogo 2 como um desses momentos. Apenas dois gols foram marcados com Hughes no gelo em 5 contra 5 nesta série, um para Vancouver e outro para Edmonton. Ele também passou por seis jogos contra o Nashville Predators (três gols a favor e contra).

O jogo 7 oferece ao esperado vencedor do Norris Trophy um grande palco para um jogo marcante, especialmente em uma série em que outro grande jovem defensor – Evan Bouchard dos Oilers – causou um impacto muito maior.

Quem é o jogador que você observará pelos Oilers?

Clark: Stuart Skinner. O que temos diante de Skinner é uma chance de ter uma atuação decisiva. Uma vitória aumenta a crença de que Skinner pode ser capaz de ajudar os Oilers a ganhar um título. Uma perda poderia potencialmente levar a mais hipóteses e questões sobre se Skinner é a resposta no longo prazo.

Talvez isso seja demais para atribuir a uma pessoa. Mas esta é também a realidade dos Oilers. Eles viram times como o Colorado Avalanche e o Vegas Golden Knights ganharem Copas Stanley. Eles agora têm a chance de retornar às finais da Conferência Oeste pela segunda vez em três anos, buscando se tornar o terceiro time ocidental consecutivo a vencer tudo.

Eliminatórias da Copa Stanley 2024 A pós-temporada da NHL está em andamento, com times disputando a Copa Stanley. Confira nossa cobertura, com horários de TV, últimas notícias, resultados e muito mais.

• Central de Eliminatórias

• Assine a ESPN+

• Transmita a NHL na ESPN

Matiash: Leon Draisaitl. Vou com a figura que acabou de se juntar a Wayne Gretzky e Mario Lemieux para completar o trio de jogadores mais rápidos para alcançar 100 pontos nos playoffs da carreira. O mesmo patinador que registrou pelo menos um ponto em todas as competições da pós-temporada até agora, com média de 2,09 pontos por jogo, líder da liga. A menos que os Canucks possam de alguma forma sufocar a “outra” superestrela de Edmonton, provavelmente estaremos nas finais da conferência Oilers-Stars.

Ócal: Connor McDavid. “Puxa, obrigado Arda. Você está em comerciais porque está sendo o Capitão Óbvio.” Mas ouça-me: McDavid teve dois de seus jogos eletrizantes patenteados até agora nesta série, bem como três jogos (3, 4 e 5) nos quais ele não foi explosivo, postando uma assistência nesse trecho. Se McDavid for afastado da súmula no jogo 7, os Oilers perderão.

Este é o terceiro Jogo 7 da era McDavid para os Oilers. Em 2017, McDavid fez zero pontos em 24 minutos de tempo no gelo na derrota no jogo 7 contra os Ducks na segunda rodada. Em 2022, McDavid marcou um gol e uma assistência em 27 minutos de gelo na vitória no jogo 7 contra os Kings na rodada de abertura. O melhor jogador do mundo deve aparecer.

Shilton: Stuart Skinner. Uma coisa é vencer no Jogo 6 quando toda a pressão está firmemente sobre o seu oponente para fechar o negócio. É outra história no Jogo 7, quando a urgência e o desespero estarão nas alturas de ambos os lados. Skinner conseguirá lidar com o calor nessa situação?

O técnico do Edmonton, Kris Knoblauch, confiou em Skinner para ajudar os Oilers a sobreviver mais um dia, convocando-o para o jogo 6. Mas não significa muito se Skinner desmoronar novamente no jogo 7. Ele tem todo o direito de se sentir confiante e tranquilo depois de um forte retorno ao vinco no sábado. Agora é uma questão de “não mudar muito”, apesar de Vancouver projetar se esforçar mais do que nunca para chegar às finais da Conferência Oeste. O desempenho de Skinner pode fazer a diferença.

Wyshynski: Evan Bouchard. Como mencionei ao discutir Quinn Hughes, Bouchard foi o defensor de maior impacto nesta série. Edmonton tem mais 6 no diferencial de gols quando está no gelo em 5 contra 5; isso aumenta para mais 11 em todas as situações. Ele está empatado com McDavid em pontos marcados na série com nove (ambos atrás de Draisaitl, com 13). Bouchard também lidera os Oilers no tempo médio de gelo (26:35).

Ele marcou os gols da vitória nos jogos 2 e 4 e somou pontos em cinco dos seis jogos. Ele também pode ser o herói do Jogo 7?

A pontuação final será _______.

Clark: Canucks 4-3. As chances do Jogo 7 ser decidido por um único gol são extremamente realistas. Até o Jogo 6, todos os jogos desta série foram decididos por um gol. Além disso, os Canucks disputaram nove jogos consecutivos de um gol nesta pós-temporada, até perderem o jogo 6. É possível que os Oilers tenham outra explosão ofensiva. Mas numa série tão limitada, seria apropriado que a conclusão final fosse decidida pela mais estreita das margens.

Cobertura preliminar da NHL na ESPN O draft de 2024 da NHL acontecerá de 28 a 29 de junho em Las Vegas. Fique por dentro de tudo o que você precisa saber sobre os principais clientes em potencial com o rascunho do conteúdo de Rachel Doerrie: • Último rascunho simulado

• Rascunho de classificações de clientes potenciais

• Projeto de pedido

• Mais cobertura da NHL

Matiash: Oilers 3-2, com Draisaitl marcando o gol da vitória no OT. Não me entenda mal, uma festa frenética de gols seria mais divertida, de preferência decidida nos minutos finais (a prorrogação seria ainda melhor). Mas isso é pedir demais, considerando o quão contagiosos têm sido os jogos de poder de ambas as equipes ultimamente? Embora Edmonton tenha um gol com o patinador extra desde o jogo 3, os Canucks estão 0 de 11. Além disso, no espírito de não pensar demais, dois dos últimos três jogos desta série foram decididos por um placar de 3-2. Então é isso.

Öcal: Lubrificadores 6-4. Eu sei, eu sei, como um Jogo 7 pode ser um encontro de pista quando os jogadores normalmente jogam para não cometer erros e ninguém quer ser “aquele cara”, certo? Este parece diferente. Eu digo que tudo se abre e vemos uma batalha entre duas equipes emocionantes. Será 5-4 no final do terceiro, com uma rede vazia para selar.

Shilton: Canucks 5-4. Haverá gols. Muitos deles. Haverá pressão. Muitos disso. No final, Vancouver pode fazer isso com o foco e a execução corretos de toda a sua escalação, de estrelas a jogadores. Os Canucks e os Oilers têm grande profundidade, mas se Vancouver conseguir maximizar todo o seu banco, eles podem passar por Edmonton com força e abrir seu ingresso para o WCF.

Wyshynski: Oilers 3-2 na prorrogação. Ambas as equipes mostraram capacidade de defender bem. No caso dos Canucks, está no DNA da equipe; no caso dos Oilers, é um jogo um pouco mais disperso. Ambas as equipes trarão essa aptidão defensiva no Jogo 7.

Vancouver pode ser encerrado ofensivamente: no jogo 6, os Canucks tiveram 15 arremessos (ou menos) pela terceira vez nesta pós-temporada. É o segundo maior empate em uma única pós-temporada desde a primeira disputa em 1959-60, empatou com os Bruins em 1988 e atrás apenas dos Stars (4) em 1998. Um jogo disputado terminará na prorrogação, e um dos Oilers ‘ jogadores habilidosos fazem uma jogada enquanto Stuart Skinner mantém o forte.