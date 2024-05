Anthony Edwards disse a Jamal Murray: ‘Adoramos isso; continue falando’

MINNEAPOLIS – Com o tempo chegando ao fim na derrota do Minnesota Timberwolves por 115-107 no jogo 4 para o Denver Nuggets – encerrando uma partida desastrosa durante a qual os Wolves devolveram a vantagem de dois jogos nas semifinais da Conferência Oeste que haviam construído sobre os atuais campeões – Anthony Edwards parecia desafiador em vez de derrotado.

Quando a estrela de Minnesota, de 22 anos, cruzou a direção com Jamal Murray, do Denver, perto da linha lateral, ele bateu palmas, acenou com a cabeça e manteve o olhar fixo no armador do Nuggets enquanto entregava uma mensagem.

“Acabei de dizer a ele que adoramos isso”, disse Edwards, que marcou 44 pontos, a melhor marca do jogo. “‘Continue falando [like] que. É disso que gostamos. Bem, eu adorei. Ele não respondeu nada. Mas tenho certeza que ele me ouviu. Eles me ouviram. Você vive para isso.”

Edwards fez muito barulho com seu jogo antes disso, superando o patamar de 40 pontos pela segunda vez na série e pela terceira vez nesta pós-temporada, ao acertar 16 de 25 em campo (64%), 5 de 8 de 3 (62,5%) e 7 de 8 da linha de falta (87,5%).

O restante de sua equipe acertou 40,4% no total, 30% em 3 e 57,9% em lances livres. Os Wolves agora voltam para Denver com a série empatada em 2 a 2.

Murray, que marcou 13 de seus 19 pontos nos dois segundos finais do primeiro tempo até os primeiros quatro minutos e meio do terceiro quarto – incluindo um impressionante 3 de 55 pés de distância no final do segundo quarto – fez não comentar sobre a troca com Edwards.

Mas ele falou sobre o desafio de conter o armador do Wolves, que tem média de 33,3 pontos e 60,4% de arremessos nos primeiros quatro jogos.

“Ele está em declive, é difícil de defender, é explosivo”, disse Murray. “Ele está sempre em modo de ataque, você sabe o que estou dizendo? Então acho que podemos fazer um trabalho melhor apenas dando a ele um pouco de atenção.”

Enquanto Edwards confrontava Murray, ele confortou seu companheiro de equipe Karl-Anthony Towns, que acertou apenas 1 de 10 no primeiro tempo em seu caminho para uma noite de 5 de 18. Towns marcou apenas 13 pontos, enquanto os grandes homens do Nuggets, Nikola Jokic (35 pontos em 15 de 26) e Aaron Gordon (27 pontos em 11 de 12) tiveram noites monstruosas.

“Ele é um superstar”, disse Edwards sobre Towns. “Ele é pago para colocar a bola no aro. Eu sempre digo a ele: ‘Nunca pare de chutar a bola porque errou cinco ou seis. Eu não me importo. Para que possamos vencer, nós preciso que você marque. Estou muito feliz por ele ter sido agressivo a noite toda, eu acho.

Mesmo com as palavras de incentivo de Edwards e uma melhora no segundo tempo, Towns não conseguiu esconder a decepção.

“As coisas não estavam caindo hoje”, disse Towns. “Eu assumo a responsabilidade por isso. Eu sei que trabalhei, então me sinto bem com o trabalho que fiz. Foi mostrado nestes playoffs, obviamente. É uma pena que no Dia das Mães eu tenha um desempenho de arremesso como esse. Mas é o como o jogo funciona. Às vezes, não é um jogo divertido.”

A mãe de Towns, Jackie Cruz-Towns, morreu de complicações do COVID-19 em abril de 2020.

Como o membro mais antigo da equipe, escolhido pela franquia com a escolha geral número 1 em 2015, Towns experimentou muito mais decepções em quadra do que perder dois jogos consecutivos nos playoffs. Em três de suas primeiras oito temporadas na liga, Minnesota venceu menos de 30 jogos antes de romper com 56 vitórias nesta temporada e conquistar o terceiro lugar no Oeste.

“Só precisamos ficar conectados neste vestiário”, disse Towns. “Mesmo nas coisas boas e ruins, estamos sempre juntos e sempre nos apoiamos na irmandade que construímos aqui. amizades e nossos relacionamentos nesta equipe, e esse trabalho que colocamos durante todo o ano se materializará para encontrarmos uma maneira de vencer esta série juntos ou nos encontrarmos no lado errado da história.”

Se a atitude de Edwards no final do jogo 4 foi um indicador, há pelo menos um jogador do Wolves que não se incomoda com o fato de Denver estar amarrando as coisas.

“Não acho que eles tenham ganhado impulso”, disse Edwards sobre o Nuggets. “Vencemos dois jogos. Eles venceram dois jogos. Neste momento, é quem ganha dois [more] jogos. Não sei como as pessoas veem isso, mas vejo isso como se estivesse feliz. Estou pronto.

“É competir ao mais alto nível. Estou sorrindo porque estou feliz. Estou pronto para jogar. Se jogássemos amanhã, estaria pronto. Vai ser divertido.”