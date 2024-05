Anthony Edwards diz que os Wolves ‘estarão de volta’ após a eliminação dos playoffs

MINNEAPOLIS – O Dallas Mavericks pode ter colocado uma parada abrupta na melhor sequência de pós-temporada do Minnesota Timberwolves em décadas na quinta-feira, dominando o jogo 5 para garantir a coroa da Conferência Oeste e uma vaga nas finais da NBA, mas isso não prejudicou Anthony Edwards ‘ perspectiva sobre o futuro um pouco.

“Estaremos de volta no próximo ano”, disse Edwards depois de totalizar 28 pontos em 10 de 18 arremessos, 9 rebotes e 6 assistências em uma derrota final por 124-103.

Edwards, ex-escolha número 1, encerrou sua quarta temporada na liga com uma aprovação do All-NBA para o segundo time e três jogos de playoff de 40 pontos, enquanto os Wolves chegavam às finais da Conferência Oeste pela primeira vez desde que Kevin Garnett os liderou. lá em 2004.

Tudo na idade avançada de 22 anos.

Depois de vencer o Phoenix Suns na primeira rodada e recuperar de 20 pontos de desvantagem na segunda metade do jogo 7 das semifinais da conferência para derrubar o atual campeão Denver Nuggets, os Mavs provaram ser demais para Minnesota.

“É a primeira vez que muitos de nossos rapazes estão sob essa luz, especialmente eu. É a minha primeira vez”, disse Edwards. “Mas estaremos prontos, cara. Ficaremos bem. Primeira vez. Perdemos. Parabéns aos Mavericks. Mas voltaremos. Ficaremos bem.”

Os Lobos com o 3º lugar tinham vantagem em casa sobre os Mavs com o 5º lugar, mas caíram por 3 a 0 no início da série, incluindo uma vantagem de 18 pontos no Target Center no Jogo 2, quando o eventual MVP unânime da série , Luka Doncic, acertou 3 nos segundos finais.

A alardeada defesa de Minnesota, com Rudy Gobert, quatro vezes Jogador Defensivo do Ano, parecia vulnerável às vezes contra o ataque duplo de Doncic e Kyrie Irving. E o ataque dos Wolves foi ainda menos confiável, com Karl-Anthony Towns lutando contra as três primeiras derrotas antes de recuperar para uma média de 26,5 pontos em 54,5% de arremessos e 8,5 rebotes nos Jogos 4 e 5.

Towns não cometeu nenhuma falta no jogo 5 depois de cair no jogo 4 – a quarta vez durante a sequência de playoffs de Minnesota ele foi apitado por cinco faltas ou mais – mas o esforço foi em vão, já que Dallas liderou por 29 no metade e até 36 em um ponto.

Para Towns, a escolha número 1 dos Wolves em 2015 e o jogador mais antigo do elenco, o desempenho do time nos playoffs apenas fortaleceu sua determinação de fazer parte do time que algum dia dará ao Minnesota seu primeiro campeonato da NBA.

“Estou aqui há nove anos e adoraria que o mandato continuasse”, disse Towns.

O grande homem de 28 anos, que ainda tem quatro anos restantes de contrato com os Wolves (incluindo uma opção de jogador para a temporada 2027-28), foi convidado a expandir seus comentários.

“Estou confiante de que poderei estar aqui com meus irmãos e continuar o que adoro fazer aqui em casa”, disse Towns. “Então esse é o plano. Nada mudou da minha parte. Eu amo esta cidade. Eu amo esta organização. Eu amo esta cidade. Ela me deu minha vida, eu e minha família.”

Foi perguntado a Towns se os Wolves, conforme construídos atualmente – com um jogador chave em rotação, Kyle Anderson, se tornando um agente livre irrestrito neste verão – mostraram o suficiente para convencer os potenciais novos proprietários da franquia a manter o time unido. (Alex Rodriguez e Marc Lore estão atualmente em uma batalha legal com Glen Taylor pela posse do time.)

“Não devo me preocupar com isso”, disse Towns. “Meu trabalho é ir lá todos os dias e fazer algo neste verão, fora da temporada, e continuar a dar passos em frente no meu jogo e na minha mentalidade, não apenas como jogador, mas também como pessoa”.

Towns acrescentou: “Estou animado para ver a próxima temporada, quando entrarei no campo de treinamento para nossas primeiras entrevistas e outras coisas, não apenas para ver o meu crescimento como jogador que poderei mostrar ao longo da temporada, mas também o meu crescimento como um homem. Eu não posso falar [new ownership]. Eu não posso controlar isso.”

O técnico do Wolves, Chris Finch, disse que sua maior lição de como seu time estagnou nas finais da conferência foi a consciência coletiva e o comprometimento que será necessário para continuar a subir de nível à medida que a pós-temporada avança no futuro.

Finch, 54, que treinou na G League e depois foi assistente da NBA por anos antes de ter sua chance como técnico dos Wolves no meio da temporada de estreia de Edwards, reconheceu que chances como as que Minnesota teve nesta primavera podem ser passageiras.

Por outro lado, até ele teve que compartilhar um pouco do otimismo desenfreado de Edwards sobre o que está reservado para sua equipe.

“Estamos muito decepcionados. Quando olho para trás durante todo o verão, haverá muitos arrependimentos sobre as primeiras partes desta série”, disse Finch. “Mas foi um ótimo ano. Estou muito orgulhoso da galera. A forma como a cidade apoiou o time tem sido especial. Sempre dissemos desde que chegamos aqui que queríamos formar um time que as pessoas têm orgulho de torcer e jogar da maneira certa. Sentimos que fazemos isso.

“Agora só precisamos continuar ajustando tudo.”