Anthony Edwards, Wolves totalmente confiantes na derrota por 3-2 para o Nuggets

DENVER – Anthony Edwards colocou um boné de beisebol na cabeça após a pior noite de sua jovem carreira na pós-temporada – uma exibição de 5 de 15 na derrota por 112-97 no jogo 5 das semifinais da Conferência Oeste na noite de terça-feira, que deixou seu Minnesota Timberwolves à beira da eliminação – e teve uma última brincadeira com um membro do Denver Nuggets antes de sua saída.

Desta vez, a estrela de 22 anos dos Wolves estava conversando com um atendente do vestiário do Nuggets, trazendo à tona uma conversa que os dois tiveram após o jogo 2, quando Minnesota saltou para uma vantagem aparentemente imponente de 2 a 0 na série.

“Você nos azarou”, disse Edwards com um sorriso malicioso.

“Gostei das nossas chances”, respondeu o atendente do vestiário. “O que você espera que eu diga, Formiga?”

Edwards acenou com a cabeça e deu uma resposta contendo a mesma confiança com seus Wolves perdendo por 3-2 que o atendente teve quando os atuais campeões perderam por 0-2 há mais de uma semana.

“Até o jogo 7”, respondeu Edwards.

Do lado de fora, Minnesota pode estar em queda livre – perdendo os últimos três jogos por 50 pontos combinados e vendo sua defesa impenetrável da temporada regular ser destruída pelo MVP da liga Nikola Jokic e pelos Nuggets – mas os Wolves dizem que ainda têm vida neles.

“Tudo se resume ao jogo 6 em casa e é exatamente onde queremos estar”, disse o técnico do Wolves, Chris Finch. “Muito jogo, muitas séries restantes, temos que forçar isso para um Jogo 7, mas o mais importante, temos que nos reagrupar, fazer com que os caras se concentrem no que precisamos fazer e eles têm sido bons nisso durante toda a temporada. Então, estaremos prontos.

Edwards, que teve média de 33,3 pontos e 60,4% de arremessos nos primeiros quatro jogos da série, admitiu que a atenção defensiva de Denver sobre ele no jogo 5 foi difícil de enfrentar. Os Nuggets foram capazes de cobrir o armador com atenção extra e vários defensores durante todo o jogo, em parte porque não precisavam se preocupar com o armador do Wolves, Mike Conley.

Conley foi descartado por causa de uma dor no tendão de Aquiles direito, dando ao Minnesota um manipulador de bola a menos para absorver a pressão focada em Edwards.

“Isso foi uma loucura”, disse Edwards sobre os esquemas do Nuggets centrados em detê-lo depois que ele fez 1 de 8 no primeiro tempo e terminou com 18 pontos, 9 assistências e 4 viradas. “Hoje foi uma loucura, com certeza. Sim, hoje foi uma loucura.”

Conley caiu desajeitadamente com a perna direita ao tentar um escanteio 3 no final do jogo 4 e não pôde jogar na terça-feira depois de testar seu tendão de Aquiles durante o aquecimento antes do jogo.

“Estamos esperançosos de que Mike possa ir no jogo 6”, disse Finch. “Essa foi uma das razões para ser cauteloso com ele aqui mesmo, sentindo que ele poderia ir [on Thursday].”

Nickeil Alexander-Walker, que acertou apenas 10 de 27 em campo com 6 assistências na série no início do jogo 5, marcou 14 pontos em arremessos de 5 de 12, com 5 assistências começando no lugar de Conley.

“Nickeil fez um ótimo trabalho ocupando o lugar de titular”, disse Finch. “Teria sido ótimo ter Mike lá e Nickeil fora do banco, mas não tínhamos isso. Mas Nickeil fez um bom trabalho.”

Quando questionado pela ESPN sobre seu status para o jogo 6 na noite de terça-feira, Conley se recusou a responder.

Karl-Anthony Towns, que liderou o Minnesota com 23 pontos em arremessos de 10 de 19 depois de dificuldades no jogo 4, disse que os Lobos estão testados em batalha neste momento.

“A adversidade tem sido algo que respondemos durante todo o ano”, disse Towns. “É algo que se eu passasse por isso com alguém, eu passaria por esses caras neste vestiário. Tenho total confiança nesses caras, tenho total confiança em nosso vestiário, tenho confiança em nosso treinador. funcionários.

“Todo mundo tem sido incrível o ano todo. Agora é hora de colocar toda essa experiência e essa união que construímos ao longo do ano, até mesmo no ano passado, e colocá-la na mesa e jogar nosso melhor basquete para que possamos nos dar uma chance. para trazer de volta o Jogo 7 aqui.”

Edwards expressou confiança semelhante quando falou com os repórteres e quando falou com o atendente do vestiário.

“Super animado”, disse Edwards. “Você pode competir. Ir para casa e brincar com as costas contra a parede. Deve ser divertido.”