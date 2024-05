Antonio Brown ficou surpreso com a ascensão meteórica de Angel Reese: ela começou a ganhar US $ 100 milhões

Anjo ReeseA influência e o sucesso do grupo parecem não apenas ter mudado as percepções, mas também suavizado o tom até mesmo das vozes mais críticas, como pode ser visto com Antonio Browncomentários recentes. Seu sucesso parece ter influenciado significativamente as opiniões de Brown. Recentemente, no programa ‘Fearless’ apresentado por Jason WhitlockBrown só elogiou Reese.

O comentário de Brown não se limitou a meros elogios. Ele passou a fazer comentários mais sedutores, sugerindo que a trajetória financeira de Reese, que parece prestes a atingir a marca de US$ 100 milhões, foi particularmente impressionante.

O vídeo da quadra da WNBA mostra o quão grande e forte Angel Reese realmente é

“Ela é uma vilã”, observou Brown.

“Gritar para Anjo Reese. Ela começou a ganhar US$ 100 milhões. Ela vai me afofar, querido.

“Você fuma, seu traiçoeiro, você é um vilão.”

Uma ascensão meteórica

A ascensão de Angel Reese foi nada menos que meteórica. Depois de ser escolhido como a décima escolha pelo Céu de ChicagoReese ascendeu rapidamente ao topo das paradas de endosso, ostentando US$ 1,8 milhão Nome, imagem e semelhança (NIL) avaliação.

Com sua recente assinatura com a Sky, as expectativas são de que seus ganhos ultrapassem a marca de US$ 1 milhão, uma prova de sua comercialização e habilidade.

Recentemente, ela assinou um tênis exclusivo com a Reebok e explicou os motivos de sua decisão.

“Tantas empresas de calçados diferentes queriam trabalhar comigo. Mas eu escolhi a Reebok”, disse Reese.

“O que houve com a Reebok? Primeiro, eles não têm uma jogadora de basquete feminino [as] um rosto. Então eu queria ser isso.

“Dois, Shaq. Você conhece meu relacionamento com Shaq. E três, gosto de como eles estão reformulando a marca de tudo e me deixando ser o criador por trás de tudo que quero fazer. Então, estou lançando minha própria linha de calçados , produtos com meu nome … Vocês gostam do que eu visto, gostam de como eu me visto, todos gostam do meu estilo, eu queria incorporar isso na Reebok.