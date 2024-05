Anya Taylor-Joy usa vestido transparente coberto de pontas na estreia de ‘Furiosa’

A atriz compareceu à estreia australiana de “Furiosa: A Mad Max Saga” – a próxima prequela da série – quinta-feira em Sydney… e ela estava arrasando no chique pós-apocalíptico, definitivamente usando o visual com algum talento de sobra .

Até colegas amigáveis ​​como Chris Hemsworth – com quem ela posou ao lado em vários pontos – precisava observar onde eles estavam com ATJ na mixagem… porque as hastes saindo de sua cabeça e corpo pareciam pontudas como o inferno, e talvez até um pouco afiadas.