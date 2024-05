Aoki Simmons posta resposta ao constrangimento de Kimora por causa de seu namorado mais velho

O impasse entre mãe e filha da família Simmons está se tornando mais público… como Um ok parece estar atirando em sua mãe Kimora Lee Simmons por comentar sobre o breve caso de Aoki com um dono de restaurante muito mais velho Vittorio Assaf .

Aoki postou uma citação na sexta-feira do Dr. Nicole Le Pera isso certamente parece uma resposta a Kimora dizendo ao TMZ que ela estava “envergonhada” por sua filha de 21 anos ter sido fotografada chupando o rosto de Assaf, de 65 anos.

O comentário parece ter tocado Aoki, que destacou as palavras de LePera… “O condicionamento de boa menina envia uma mensagem clara: não seja demais nem queira demais.”

Ela acrescentou: ‘É por isso que tantas mulheres toleram a miséria. Que possamos ensinar as jovens a dizer não claramente e a decepcionar as pessoas regularmente. Que possamos libertá-la do ciclo geracional de ser educada e fácil.”