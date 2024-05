Apesar da derrota na primeira rodada, o legado de Nadal no Aberto da França é incomparável

PARIS – OS ELOGIOS e gritos de “Vamos Rafa!” começou antes mesmo do primeiro vislumbre de Rafael Nadal na quadra Philippe-Chatrier. Assim como nos anos anteriores, a multidão rugiu cada vez mais alto enquanto o seu herói se aquecia, tendo como pano de fundo o locutor do estádio Marc Maury lendo sua incrível lista de triunfos no Aberto da França.

Mas à medida que a partida avançava contra Alexander Zverev, os aplausos passaram de excitação para nervosismo e, à medida que escapava de Nadal, a multidão tentava incentivá-lo.

Se esta for a última tacada de Nadal no título individual masculino do Aberto da França, ele cairá lutando contra Zverev. Embora Nadal tenha se esforçado durante toda a semana para minimizar a ideia de que esta quinzena em Paris fosse o destino de sua turnê de despedida, havia uma sensação de finalização. Seu antigo adversário, Novak Djokovic, estava no meio da multidão. Seus torcedores e vencedores do Grand Slam, Iga Swiatek e Carlos Alcaraz, também estavam lá, sem um lugar livre nesta quadra decisiva em Roland Garros, para uma partida da primeira rodada. Todos eles esperavam coletivamente por um último grito de Nadal – assim como os fãs de Serena Williams fizeram no Aberto dos Estados Unidos em 2022.

Mas o tênis é brutal e há pouco espaço para o sentimentalismo. Apesar de todas as tentativas de Nadal de voltar à partida, as fanfarras das trombetas, as bandeiras vermelhas e amarelas na multidão e os momentos que inevitavelmente lembravam o Nadal de antigamente, não haveria floreio final em Roland Garros. Para este ano, pelo menos.

“Se for a última vez que jogo aqui, estou em paz comigo mesmo”, disse Nadal. “Há quase 20 anos tentei de tudo para estar pronto para este torneio. E hoje e nos últimos dois anos venho trabalhando e passando pelo processo provavelmente mais difícil da minha carreira no tênis, com o sonho de voltar aqui. isso. Quer dizer, eu perdi, mas isso faz parte do negócio.”

DESDE NADAL fez sua estreia aqui em 2005, conquistando o título individual masculino no mesmo ano, lugar que se tornou sinônimo dele. Seu histórico é francamente ridículo: conquistando 14 títulos de simples, um recorde de 112 vitórias em 116 partidas, o que se traduz em uma porcentagem de vitórias de 96,5% – a maior porcentagem de vitórias de qualquer tenista de simples em um torneio importante. Ele conseguiu vencer os torneios de 2008, 2010, 2017 e 2020 sem perder nenhum set. Sua derrota para Zverev significa que Nadal só perdeu para três homens aqui. Zverev agora está ao lado de Robin Soderling (quarta rodada, 2009) e Djokovic (quartas de final de 2015, semifinais de 2021) por ter derrotado Nadal em Paris.

Nadal tem 14 títulos do Aberto da França – mais que o dobro de Bjorn Borg, que tem o segundo maior número, com seis títulos. Mike Hewitt/Getty Images

Tudo isso o transformou nesta figura lendária, mas a beleza disso é que, ao contrário de muitos mestres, você ainda pode testemunhar seu ofício: ele ainda está lá na sua frente, liberando aquele famoso forehand, completo com o familiar pré-serviço rotina de configuração.

“Eu me considero sortudo por estar aqui, por ainda poder vê-lo, no vestiário ou no restaurante dos jogadores, ou vê-lo treinar com a paixão que ele tem – é incrível”, disse Jannik Sinner na sexta-feira. “Ele é com certeza a maior inspiração que temos no nosso esporte, não?” Para mais provas do amor que envolve Nadal, veja a reação de Alize Cornet a uma mensagem de boa sorte que ele lhe enviou antes de sua aposentadoria.

Mas se esta será a última vez que o veremos no Aberto da França, só ele sabe. Ele tem sido relutante em abrir mão de qualquer controle sobre sua sorte aqui – até mesmo ao ponto de ter feito lobby para que sua partida da primeira rodada fosse à tarde, em vez da noite decisiva. Essas são as condições preferidas dele: menos umidade, bolas de tênis mais leves.

“Roland Garros é o torneio mais importante da minha carreira no tênis, e todas as coisas que vivi lá, desfrutei lá, ficarão no meu coração para sempre.” Rafael Nadal

Por muito tempo, este parecia ser seu último suspiro. De qualquer forma, essa foi a narrativa, desde que ele anunciou em maio de 2023 que estava desistindo do Aberto da França (posteriormente passando o resto do ano afastado dos gramados após uma cirurgia no quadril) e na mesma entrevista coletiva dizendo que 2024 provavelmente seria seu “último ano ” em turnê.

“Acho que não mereço terminar assim”, disse ele na época, sentado em sua academia de tênis em Manacor, na Espanha. Ele queria encerrar sua carreira na quadra pela última vez, suado e exausto.

Aquela coletiva de imprensa iniciou esta temporada como sua turnê de despedida; certamente foi suficiente para os organizadores do Aberto da França planejarem uma cerimônia de despedida de Nadal este ano. Mas então veio o obstáculo. No sábado – diante de uma coletiva de imprensa apenas com assentos em pé – ele acrescentou seu próprio impulso ao debate sobre seu futuro. Ele assumiu o controle da narrativa: não foi mais um longo adeus, mas abriu a porta para jogar além de 2024.

“É uma grande, grande chance de que este seja meu último Roland Garros, mas se eu tiver que dizer que é 100% meu último Roland Garros, desculpe, mas não o farei, porque não posso prever o que está acontecendo”. Ele acrescentou que não queria “fechar a porta 100%”, dizendo que estava gostando do tênis, adorando ter sua família com ele nas turnês e ainda tentando descobrir o que seu corpo aguenta.

Rafael Nadal conquistou cinco dos últimos sete títulos individuais masculinos no Aberto da França, mais recentemente em 2022. MARTIN DIVISEK/EPA-EFE/Shutterstock

ELE VEIO PARA o Aberto da França de forma irregular – 5-3 no saibro este ano – enquanto se recuperava de uma lesão abdominal que interrompeu sua temporada em quadra dura no início do ano. Ele foi forçado a ficar de fora de Monte Carlo e sua retirada gerou preocupações de que ele não estaria apto a tempo para Roland Garros. “Meu corpo não me deixa [return]”, disse Nadal na época. “Está ficando difícil para mim. Tem sido um ano e meio difícil, estou tentando todos os dias”.

Mas ele conseguiu voltar a tempo para o Barcelona, ​​onde perdeu na segunda rodada para Alex De Minaur. Em Madrid, ele enfrentou De Minaur novamente e venceu em dois sets, mas ainda assim não tinha certeza se seu corpo aguentaria Paris.

“É difícil entender algumas coisas, mas para mim, Roland Garros é o torneio mais importante da minha carreira no tênis, e todas as coisas que vivi lá, desfrutei lá, ficarão no meu coração para sempre”, disse Nadal em Madri. “Portanto, não se trata de perder ou ganhar. Trata-se de entrar em quadra com a sensação de que posso lutar e ser competitivo e, você sabe, vamos entrar em quadra e sonhar com o que pode acontecer”.

Ele acabou perdendo nas oitavas de final para Jiri Lehecka, enquanto em Roma foi derrotado por Hubert Hurkacz na segunda rodada em dois sets. Enquanto isso, as pessoas se despediam dele: no Aberto de Madrid desfraldaram uma faixa que dizia “Gracias Rafa”, reconhecendo suas cinco vitórias ali.

Mas em meio a toda a sobrecarga de nostalgia e forma imprevisível estava um Nadal resoluto, focado em somar seu 23º título de Grand Slam. Uma fonte próxima a Nadal disse à ESPN que antes do Aberto da França ele treinou, sem dor, três horas por vez e estava ganhando confiança. Ele entrou no torneio sem ser cabeça de chave, classificado em 272º lugar no ranking mundial, mas nenhum jogador no sorteio masculino gostaria de tê-lo sorteado. Perguntaram a Alcaraz se ele queria secretamente empatar seu herói Nadal na primeira rodada. “Não, honestamente”, ele respondeu, sorrindo.

Os jogadores estão plenamente conscientes da aura que o rodeia em Roland Garros. “Você não está jogando com a estátua, você está jogando com a pessoa real. Mas você está jogando com Rafa Nadal”, disse Zverev antes da partida da primeira rodada. “Para mim, na minha opinião, vou jogar o pico de Rafa Nadal. É isso que espero que ele seja. Espero que ele esteja no seu melhor. Espero que ele jogue o melhor tênis que já jogou em muito tempo. nesta quadra.”

Jogar contra Nadal em Roland Garros é tanto uma tarefa mental quanto de habilidade. “Ele tem a capacidade de girar a bola, diferente dos outros jogadores”, disse Daniil Medvedev. “Conseguir essas bolas altas, principalmente no saibro, não é fácil. Aí vamos para onde ele luta por cada ponto, ele traz intensidade a cada ponto. Não é fácil. Rafa sempre será Rafa.”

Stefanos Tsitsipas, falando em Monte Carlo em meados de abril, resumiu como é jogar contra Nadal. “Acho que ele é o maior desafio no saibro.”

É a isso que tudo se resume, aquela expectativa de que independentemente da forma em que esteja ou da sua forma anterior, em Roland Garros, ele encontre uma maneira de fazer funcionar. Ele chegou ao torneio de 2022 com um recorde de 4-2 no saibro naquele ano e acabou vencendo tudo, apesar de uma lesão no pé.

Os jogadores não esquecem momentos como esse. “Independentemente de não ter jogado muito, ele é quem é em Roland Garros”, disse Djokovic.

Nadal conquistou seu primeiro título do Aberto da França em 2005, depois de derrotar Roger Federer, número 1 do ranking, no aniversário de 19 anos de Nadal nas semifinais, dois dias antes. Imagens de Michael Steele/Getty

NADAL SERÁ PARA SEMPRE ser uma lenda no Aberto da França. É apenas uma questão de saber se o veremos novamente neste torneio. Seu antigo parceiro de treino certamente espera que sim.

“Se ele disser ‘ciao’, ele o fará na quadra e não no sofá, e eu adoro isso porque ele está muito longe de estar 100%”, disse Roger Federer no programa de TV francês “Telematin” no início desta semana. . “Não sei de nada, mas gostaria que terminasse como ele decidiu, com sua família e sua equipe. Gostaria que ele continuasse no circuito um pouco mais do que as pessoas acreditam”.

O mesmo vale para Nadal. Ao enfrentar um Tribunal Philippe-Chatrier ainda lotado após a derrota para Zverev, ele não estava pronto para se despedir. Ele tinha acabado de lutar por 3 horas e 5 minutos contra um dos jogadores em melhor forma do mundo no momento e o acertou em cheio. Esses são os tipos de jogos que tornam ainda mais difícil dizer adeus.

“Há uma grande porcentagem de que não voltarei aqui, mas não posso dizer 100%”, disse Nadal à multidão. “O corpo também está um pouco melhor. Talvez daqui a dois meses seja suficiente, não posso dar mais nada, mas é algo que ainda não sinto. Espero voltar a esta quadra para as Olimpíadas, isso é motivação .”

Na plateia, sua esposa, Maria, e seu filho, Rafael, assistiam. Nadal ainda está focado no próximo objetivo, tentando extrair um último pedaço de magia de seu cansaço. Mas independentemente de como as coisas acabem, se ele dá um tempo após as Olimpíadas ou faz uma última corrida em seu amado Aberto da França no ano que vem, Nadal olha para trás sem arrependimentos.

“Gostei de tudo”, disse ele. “Por causa do tênis vivi experiências que jamais poderia imaginar sem praticar, praticar esse lindo esporte, e tive muito mais sucesso do que jamais poderia sonhar.

“Então, tive lesões, sim. Tive momentos difíceis e difíceis, sim. Mas, por outro lado, desfrutei de momentos emocionais e positivos incríveis pelos quais sou muito grato, e me sinto muito sortudo por tudo isso.”