Apesar do futuro nebuloso, FSU participa ativamente nas reuniões do ACC

AMELIA ISLAND, Flórida – O diretor atlético do estado da Flórida, Michael Alford, foi questionado na terça-feira, durante as reuniões de primavera do ACC, se alguma parte do futuro da universidade com a liga era aproveitável, considerando que ela entrou com uma ação judicial contra a conferência.

“Vamos apenas esperar que isso aconteça”, disse Alford. “Temos ótimos parceiros nesta conferência, ótimos relacionamentos. Mas, no final das contas, temos que fazer o que é melhor para o estado da Flórida e observar as mudanças no ambiente do atletismo universitário e ter certeza de que estamos lá para ter sucesso .”

Alford reiterou que sua escola não declarou sua intenção de se retirar da liga, apesar de uma ação judicial pendente contestando a concessão de direitos e taxa de retirada do ACC. Tanto o Estado da Flórida quanto Clemson entraram com ações judiciais contra o ACC, enquanto a liga entrou com ações judiciais em defesa da concessão de direitos – o que lhe dá controle sobre os direitos de mídia de cada um dos membros da liga até 2036.

O diretor atlético de Clemson, Graham Neff, não falou aos repórteres na terça-feira.

Alford disse que não havia tensão na sala e descreveu as reuniões como “cordiais”.

Ainda assim, o futuro de ambos os programas dá um ar de incerteza enquanto os líderes da liga discutiam o que o espera no futuro – incluindo um acordo pendente no caso House vs. NCAA, encontrando maneiras de aumentar a receita e um playoff de futebol universitário ampliado para 12 times. que está programado para começar nesta temporada.

Questionado sobre como era sentar-se em uma sala discutindo o futuro do ACC enquanto o futuro de sua própria escola como membro da liga permanece no ar, Alford disse: “Você vai com onde você está agora, e agora, nós ‘ Somos um membro da conferência. Então, estamos participando, tomando decisões sobre o que é melhor no futuro, mas analisando como isso impactará o estado da Flórida.

Um dos pontos de discussão com os treinadores de futebol nesta terça foi a tentativa de melhorar um problema de percepção antes do playoff ampliado. Mudar essa narrativa tornou-se um tema comum durante as reuniões. Embora os treinadores tenham defendido esse ponto nos últimos anos, a discussão foi estimulada desta vez graças em grande parte ao que aconteceu com o estado da Flórida na temporada passada e à possibilidade de o ACC ficar de fora das candidaturas gerais no playoff ampliado.

O Florida State fez 13-0 e venceu o campeonato ACC em 2023, mas se tornou o primeiro time invicto do Power 5 a ficar de fora do CFP, em favor do Alabama, com uma derrota.

“Nossa preocupação é que nossa liga tenha sido melhor do que se imagina”, disse o técnico da Carolina do Norte, Mack Brown. “E, às vezes, tivemos times que venceram outras ligas e não receberam o verdadeiro crédito por isso. Então, estamos realmente pressionando para que o ACC invista em contar a história do futebol no ACC porque não Não acho que fizemos um trabalho tão bom quanto algumas outras pessoas.”

Os treinadores apontaram que o ACC teve um confronto direto de 6 a 4 contra a SEC na temporada passada, mas ficaram frustrados porque isso não pareceu ser mencionado na discussão sobre se o estado da Flórida merecia chegar aos playoffs.

Avançando com um playoff de 12 times, o técnico do Pittsburgh, Pat Narduzzi, disse que era uma “possibilidade” de o ACC perder nas candidaturas gerais se a força de sua conferência não fosse considerada tão alta quanto a de outros.

“Isso pode acontecer quando você fala sobre desrespeito”, disse Narduzzi.

Como acrescentou o técnico do Wake Forest, Dave Clawson: “O que queremos evitar é ter uma escola classificada em 13º lugar que deveria estar em 10º ou 11º.”

Alford disse que não acha que o estado da Flórida poderia ter feito algo diferente na temporada passada, mas que daqui para frente a percepção precisa mudar.

“Temos que melhorar. O que aconteceu no ano passado foi trágico e falou muito sobre a percepção desta liga no que diz respeito ao futebol, especificamente”, disse ele. “Expandir o sistema de playoffs será ótimo e temos que continuar a ir além e investir em nossos programas de futebol para melhorar e continuar investindo e competindo”.