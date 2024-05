Ariane Carnelossi revela lesões faciais após cabeçadas no UFC Vegas 92, responde a Piera Rodriguez

Ariane Carnelossi está sofrendo com os danos de sua bizarra luta no UFC Vegas 92.

Isso é de acordo com a veterana peso palha, que disse na noite de sábado que sofreu uma fratura no nariz, uma lesão na maçã do rosto e a “formação de um coágulo sanguíneo na região dos seios da face” após a vitória por desqualificação no UFC Vegas 92 sobre Piera Rodriguez. Carnelossi também disparou contra Rodriguez, que foi desqualificado por duas cabeçadas – que foram consideradas intencionais – e depois criticou Carnelossi como mentiroso e “covarde” em uma declaração contundente pós-luta.

“Ei pessoal, acabamos de voltar do hospital e já estamos no hotel”, escreveu Carnelossi em português em um story do Instagram. “Depois de alguns testes, foi detectado [I have] nariz fraturado e lesão no osso zigomático, além da formação de coágulo sanguíneo na região dos seios da face.

“Obrigado a TODOS que me enviaram mensagens positivas. Quanto a [Rodriguez]o que as pessoas precisam entender é que o que muitas vezes diferencia os humanos dos animais são as REGRAS.”

Carnelossi não especificou se os ferimentos foram decorrentes de golpes ilegais. Seu empresário disse a Guilherme Cruz, do MMA Fighting, que a cirurgia não será necessária.

A sequência ofensiva veio depois que Rodriguez dominou Carnelossi durante os primeiros oito minutos da luta de sábado. Rodriguez derrubou Carnelossi com golpes, depois saltou para a guarda de Carnelossi e avançou de cabeça, valendo-lhe uma advertência do árbitro Mark Smith. Pouco depois, Rodriguez novamente bateu a cabeça em Carnelossi de uma forma intrigante, o que levou Smith a interromper imediatamente a luta. Os médicos do ringue consideraram Carnelossi incapaz de continuar e Carnelossi obteve a vitória por desqualificação.

Rodriguez então atacou Carnelossi em uma postagem nas redes sociais após a luta.

“Prefiro perder uma luta por causa de um erro que cometi do que voltar para casa me chamando de ‘vencedor’ sabendo que sou um covarde”, escreveu Rodriguez. “Cometi um grande erro, talvez por causa da adrenalina… Mas você tem que dormir com essa mentira na cabeça a vida toda! [Carnelossi] e você se considera corajoso? Espero que você e sua equipe aproveitem meu dinheiro!”

Rodriguez já perdeu duas lutas consecutivas no UFC, enquanto Carnelossi se recupera de uma derrota em maio de 2022 para Loopy Godinez após uma dispensa de dois anos.

O UFC Vegas 92 aconteceu no dia 18 de maio no UFC APEX, em Las Vegas.