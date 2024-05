Arsenal e Chelsea prontos para turnê pelos EUA para enfrentar dupla da NWSL, dizem fontes

A dupla feminina da Super League, Arsenal e Chelsea, está marcada para turnês de pré-temporada nos Estados Unidos neste verão, inclusive se enfrentando em um amistoso em Washington, DC, disseram fontes à ESPN.

Marcado para agosto, o Arsenal enfrentará o Washington Spirit, da NWSL, enquanto o Chelsea enfrentará o NJ/NY Gotham FC na Red Bull Arena, em Nova Jersey. Esta será a primeira vez que dois times da WSL enfrentarão times da NWSL. Os dois lados da WSL também estão preparados para um amistoso no dia 19 de agosto em Washington, acrescentaram fontes.

É também a primeira vez que duas equipes da WSL terão turnês de pré-temporada de alto nível. Em Janeiro, o Chelsea organizou um campo de treino em Marrocos, enquanto o Arsenal organizou o seu em Portugal. No verão passado, o Arsenal organizou um acampamento de pré-temporada na sede da Adidas na Alemanha.

Será um confronto de campeões para o Chelsea enfrentando Gotham, vencedor da NWSL em 2023, depois que o Chelsea conquistou o título da WSL no sábado pela quinta vez consecutiva e pela sétima no geral.

O Chelsea, campeão da WSL, enfrentará seu homólogo da NWSL, NJ/NY Gotham FC, em um amistoso neste verão.

Também pode ser a primeira vez que o Chelsea joga sob o comando da nova técnica Sonia Bompastor. Fontes disseram à ESPN que o técnico do Lyon deve substituir Emma Hayes na próxima temporada, com Hayes se tornando o novo técnico da seleção feminina dos Estados Unidos após 12 anos no Chelsea.

O Washington Spirit também deverá mudar de gestão, com Jonatan Giráldez se tornando seu novo treinador assim que seu mandato no Barcelona terminar no próximo mês. Bompastor e Giráldez se enfrentarão na próxima semana na final da Liga dos Campeões.

O Arsenal também está indo para Melbourne, na Austrália, para um jogo contra o Australia A-League All Stars em 27 de maio. No entanto, o time não poderá contar com a artilheira da WSL, Vivianne Miedema, no verão, já que o clube decidiu não renovar seu contrato. Fontes disseram à ESPN que Miedema está na fila para se transferir para o rival da WSL, o Manchester City.

O Arsenal disputará as eliminatórias da Liga dos Campeões no início de setembro, enquanto o Chelsea se classificou automaticamente para a fase de grupos.

Nesta temporada, o Arsenal derrotou o Chelsea na liga por 4 a 1, antes de o clube de West London dominar por 3 a 1 no jogo reverso.

Washington Spirit está em quarto lugar na classificação da NWSL, enquanto Gotham está em sétimo.

Emily Keogh, Jeff Kassouf e Tom Hamilton da ESPN contribuíram para este relatório.