Art ‘One Glove’ Jimmerson, estrela do UFC 1, morre aos 60 anos

Art Jimmerson, um dos primeiros homens a competir pelo UFC, morreu aos 60 anos.

Conhecido por milhões de fãs de MMA como “One Glove”, Jimmerson faleceu na noite de quarta-feira, de acordo com uma reportagem inicial da ESPN. Dirigentes do UFC confirmaram a morte de Jimmerson em um comunicado.

“A família do UFC envia suas mais sinceras condolências à família e amigos de Art Jimmerson neste momento difícil”, escreveram dirigentes do UFC em comunicado enquanto prestavam homenagem a ele.

A causa da morte ainda não foi divulgada publicamente.

Jimmerson só entrou no octógono uma vez, mas será para sempre lembrado por sua luta com o lendário Royce Gracie no UFC 1, em novembro de 1993. Na rodada de abertura de um torneio de uma noite, o boxeador profissional entrou no octógono usando apenas uma luva de boxe. na mão esquerda, deixando a direita descoberta. A abordagem peculiar não pareceu beneficiar Jimmerson em nada, já que ele foi finalizado por Gracie em pouco mais de dois minutos.

Embora a escolha absurda de Jimmerson tenha sido objeto de inúmeras piadas, ele continua sendo uma parte indelével dos primeiros dias do UFC. Sua carreira de lutador de jaula pode ter chegado a um fim abrupto contra Gracie, mas o legado de “One Glove” perdura há mais de trinta anos.

Jimmerson fazia aparições públicas regularmente com sua única luva e tem aparecido frequentemente em documentários e retrospectivas sobre as origens do UFC.