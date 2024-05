Arthur Lira enfrenta vaias em evento em Alagoas

Durante uma visita a Maceió, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), enfrentou um momento de constrangimento ao ser vaiado por uma parte do público, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava ao seu lado, em um evento. Lira defendeu a seriedade do seu trabalho e dos projetos de lei que passam pelo Congresso. Lula, por sua vez, aplaudiu Lira em vários momentos do discurso, expressando seu apoio ao parlamentar e destacando o desconforto causado pelas vaias aos convidados do evento.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), enfrentou um constrangimento ao receber vaias enquanto discursava em Maceió, capital alagoana, na manhã desta sexta-feira, 10. Ele participou da entrega de 914 unidades habitacionais do Conjunto Residencial Parque da… pic.twitter.com/vAyC9eu1HA — Revista Oeste (@revistaoeste) May 10, 2024

Lira aproveitou a ocasião para falar sobre seu pai, o senador Benedito de Lira, destacando a injustiça das críticas recebidas durante uma ocasião anterior, na comitiva presidencial no Canal do Sertão. Ele enfatizou que aqueles beneficiados por projetos como o Minha Casa, Minha Vida provavelmente não participariam das críticas. Ele também mencionou o compromisso de seu pai com a entrega de habitações no estado, afirmando que nenhum outro político local havia entregue mais casas.

Lula, começando seu discurso, ressaltou a natureza institucional do evento e a importância de respeitar os convidados, reforçando que divergências políticas não deveriam levar ao desrespeito durante tais ocasiões. Ele expressou seu descontentamento com as vaias, enfatizando que tais comportamentos eram perturbadores e inapropriados em um evento de natureza oficial e inclusiva.