Arthur Rinderknech machuca o pé ao chutar sinalização no Aberto da França

PARIS – O francês Arthur Rinderknech foi forçado a se aposentar da partida da segunda rodada do Aberto da França depois de machucar o pé esquerdo ao chutar um cartaz publicitário.

Rinderknech, que está em 69º lugar no ranking mundial, enfrentou Tomas Martin Etcheverry em uma partida noturna na quadra 7 de Roland Garros na quinta-feira. Diante do apoio local, Rinderknech venceu por 2 a 1 nos sets, mas sofreu um colapso no quarto set.

Apesar de Rinderknech ter a vantagem geral na partida, a frustração levou a melhor sobre ele ao perder por 2 a 0 na quarta e ele chutou um painel publicitário, ferindo-se no processo.

Dois jogos depois, na troca, Rinderknech precisou de cuidados médicos e, apenas um jogo depois, com uma desvantagem de 5 a 0 no quarto set, foi forçado a se retirar. Isso fez com que Etcheverry vencesse a partida por 3-6, 6-7 (8), 6-1, 5-0 como uma vitória fácil e avançasse para a terceira rodada.

“Sinto-me muito bem fisicamente, mas errei.” Rinderknech disse ao jornal francês L’Equipe. “Eu chutei a parede, um pouco irritado, no 2 a 0, quando fui quebrado no quarto set. Não sei direito no momento, mas espero não ter quebrado o dedo do pé. Depois, não consegui. não coloco mais o pé no chão.”

Reportagens do L’Equipe na sexta-feira disseram que Rinderknech não quebrou o dedo do pé, mas tem danos na cartilagem.