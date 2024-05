As estrelas iniciam o verão com diversão no Memorial Day ao sol

O tempo está esquentando e até as celebridades precisam tirar um dia de folga de vez em quando… com muitas começando o verão mais cedo do que o calendário indica.

Tom Brady sabia exatamente como queria passar seu fim de semana prolongado… arrancando a camisa e terminando em uma prancha de wakeboard, com um grande sorriso no rosto. Amando aquela brisa do oceano em seus cabelos, Tom!

Enquanto isso, Sofia Vergara tirou uma foto com seu cachorrinho… e desejou a todos um feliz feriado – aparentemente aproveitando o dia com um amigo próximo dela.

Lindsay Lohan, Kat Hudson dar Cindy Crawford todos postaram fotos de praia também… em trajes de banho e prontos para dar um mergulho refrescante – uma maneira incrível de passar o fim de semana.

Mesmo assim, outras celebridades decidiram se concentrar no verdadeiro significado do feriado – uma forma de homenagear os soldados mortos em batalha. Matthew McConaughey postou uma foto sua no estádio de futebol americano Longhorns da Universidade do Texas com a mensagem “respeite e lembre-se”.

Há uma tonelada dessas postagens por aí também… de estrelas como Melissa Joan Hart, Bette Midler, Blake Shelton e muito mais – outra ótima maneira de comemorar o dia FWIW.