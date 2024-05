As experiências visuais mais icônicas da visita da F1 a Mônaco

MÔNACO – O Grande Prêmio de Mônaco é diferente de qualquer outro evento no mundo do esporte. O glamour, a história e o absurdo da corrida se combinam para oferecer uma experiência que está no topo da lista de muitos fãs da Fórmula 1.

Apesar da sua reputação, participar na corrida não é tão caro como se poderia pensar, com os bilhetes de entrada geral para La Rocher (a colina com vista para as duas últimas curvas) custando 199 euros para o dia da corrida ou apenas 75 euros para os treinos de sexta-feira.

Mas e se o dinheiro não for problema? E se você quiser vivenciar a corrida nos locais mais exclusivos e desejáveis ​​possíveis? Bem, você pode se encontrar em um dos lugares desta lista – mas esteja avisado, na maioria das vezes não será barato.

Assistindo de um iate

O Port Hercule de Mônaco, contornado pela pista de corrida em dois de seus três lados, funciona como um ímã para os super iates do Mediterrâneo todo mês de maio. Seus 160.000 metros quadrados de imóveis líquidos se transformam no melhor playground para os ricos e famosos, tornando-o um dos lugares mais procurados para assistir a um evento esportivo em qualquer lugar do mundo.

Num fim de semana de corrida, um lugar em Port Hercule pode custar entre 8.000 e 128.000 euros, dependendo da localização e do tamanho do barco, e há uma taxa de 3.000 euros apenas para entrar no porto. As posições mais caras oferecem vistas da pista entre a Nouvelle Chicane e o complexo de piscinas, enquanto inúmeras outras vagas deixarão seu iate estacionado sem linha de visão para o circuito.

Os barcos maiores não têm outra escolha senão atracar no “The T” atrás da arquibancada da Piscina, com a proa voltada para o mar. Nos últimos anos, o maior iate no porto foi o Faith, um leviatã de 316 pés avaliado em US$ 200 milhões.

De acordo com relatos da mídia em 2020, Faith foi vendida pelo proprietário da Aston Martin, Lawrence Stroll, ao bilionário canadense Michael Latifi, pai do ex-piloto da Williams, Nicholas, e presidente da Sofina Foods.

Detalhes da Faith podem ser encontrados online, incluindo a taxa de fretamento sazonal de € 1.600.000 por semana. Esse dinheiro não apenas compra muitos iates por sete dias, mas também vem com uma lista de comodidades que fariam vários hotéis cinco estrelas de Mônaco parecerem mal equipados.

O custo de assistir à magia da Fórmula 1 a partir de um iate em Port Hercule, em Mônaco, começa em vários milhares e chega a seis dígitos. VALERY HACHE/AFP via Getty Images

O palácio flutuante de cinco andares abriga cinema, spa, piscina, sala de massagens, sauna a vapor, hammam, academia e, dizem, uma sala de neve. Possui sete quartos que podem acomodar até 12 pessoas, uma cabine VIP para receber amigos e um elevador que liga convenientemente seus cinco decks.

Mas se você não é multibilionário, existem maneiras mais baratas de entrar na água durante a semana da corrida. Várias empresas oferecem acesso a iates durante a corrida, com preços que vão desde cerca de 850€ para uma sexta-feira, incluindo uma refeição num iate de três andares, até 6.000€ para a mesma experiência no dia da corrida.

A pernoite em um iate durante o fim de semana custará algo entre € 23.000 e € 28.000, de acordo com os preços listados pelos famosos festeiros da F1, Amber Lounge. Terminada a ação do dia, o Amber Lounge também oferece uma “festa de 1,5 milhão de euros” nos jardins do Le Meridien Hotel. Um lugar em mesa compartilhada na festa Amber Lounge custa a partir de 1.375 euros, mas quem quiser conseguir um lugar próximo aos participantes mais famosos da festa, incluindo Pamela Anderson e Daniel Ricciardo, precisa desembolsar 70 mil dólares. O Amber Lounge afirma que o champanhe flui a noite toda, com uma garrafa de nove litros disponível mediante solicitação, o que exige uma equipe de quatro pessoas para carregá-la até a sua mesa e abri-la.

Assistindo do Hotel de Paris

Para uma experiência mais tradicional, o Hotel de Paris, situado no ponto mais alto do circuito de F1, com vista para a Praça do Casino, representa a hospitalidade da Grande Dama do Mónaco. O hotel foi inaugurado em 1864 pela Société des Bains de Mer, um grupo de desenvolvimento estatal que ainda hoje é proprietário do hotel e também é responsável pela gestão do famoso Casino de Monte Carlo, do outro lado da praça.

O hotel moderno, que beneficiou de uma renovação de 280 milhões de dólares em 2019, tem 207 quartos e está entre as propriedades de maior prestígio do principado. Embora o hotel faça de tudo para proteger a privacidade de seus visitantes, sabe-se que os hóspedes anteriores incluem Frank Sinatra, Michael Jordan e Lady Gaga.

Durante o fim de semana de corrida, o hotel insiste numa estadia mínima de quatro noites com preços a partir de 18 mil euros – embora não necessariamente com vista para a pista. A dois dias do Grande Prémio deste ano, os últimos quartos ainda disponíveis foram cotados a 10.500 euros por noite (ou 42.000 euros para as quatro noites).

As duas maiores suítes, em homenagem à Princesa Grace (983 metros quadrados) e ao Príncipe Rainier III (830 metros quadrados), são comercializadas com base em “aqueles que precisam pedir, não podem pagar”, mas supostamente cobram uma tarifa por noite entre € 45.000 e € 51.000 fora do fim de semana de corrida. Durante o Grande Prêmio de Mônaco, você pode esperar que esses preços se multipliquem. Pela sua pequena fortuna, você terá dois quartos, uma piscina privativa na cobertura e um amplo terraço com vista para Mônaco.

Se o seu orçamento não se estende para ficar no Hotel de Paris no fim de semana de corrida, você ainda pode experimentar a hospitalidade do hotel em um de seus três restaurantes com vista para a pista. O mais famoso dos três é o Le Louis XV de Alain Ducasse, que possui três estrelas Michelin.

As vistas do Hotel de Paris e da praça do Casino são algumas das mais emblemáticas de Mônaco fora do porto. Hotel de Paris

Um menu de quatro pratos no terraço da pista custará € 500 por pessoa na sexta-feira, € 800 por pessoa no dia da qualificação e € 1.800 por pessoa no dia da corrida – e isso é antes você mergulha na lista de vinhos.

Todos os restaurantes ligados ao Hotel de Paris beneficiam da sua cave cavernosa, escavada na rocha sob a propriedade em 1874. A adega actual alberga os melhores vinhos conhecidos pela humanidade, com um notável stock de mais de 350.000 garrafas.

Durante a Segunda Guerra Mundial, parte da adega foi murada para proteger 20.000 garrafas de Lafite, Rothschild, Petrus e Cheval Blanc vintage. Vidros quebrados foram espalhados nos corredores que levavam ao compartimento lacrado, na esperança de impedir qualquer possível invasor de encontrar o esconderijo secreto.

Quando a parede temporária foi removida em 1945, um dos visitantes mais famosos do hotel, Winston Churchill, estava presente para garantir que as melhores garrafas sobrevivessem.

Assistindo dos terraços

Sendo um dos paraísos fiscais mais desejáveis ​​da Europa, o Mónaco tem a duvidosa honra de ser o estado soberano mais densamente povoado do mundo. Para alojar tantos multimilionários num espaço tão pequeno, os promotores imobiliários têm construído cada vez mais para cima para maximizar os rendimentos em pequenos lotes de terreno, resultando numa selva de betão construída na encosta.

Essa é uma boa notícia para aqueles que desejam obter uma boa visão do circuito de três quilômetros de Mônaco, já que vários terraços nos blocos de torres mais altos estão disponíveis para aluguel durante o fim de semana. A vista de um dos maiores prédios de apartamentos com vista para a primeira esquina começa em 650 euros para acesso na sexta-feira e sobe até 3.500 euros para todo o fim de semana.

Vistas do famoso Fairmont Hairpin – a curva mais estreita da F1 – também estão disponíveis no próprio hotel que dá nome à curva. Uma suíte com varanda custa € 3.700 para o fim de semana e vem com festas noturnas opcionais em iates por um adicional de € 700 a € 900 por noite.

Subindo acima disso

Acredite ou não, uma das melhores vistas de Mônaco em um fim de semana de corrida é totalmente gratuita – embora você precise de um par de binóculos de alta potência para ver os carros. Tete de Chien (“cabeça de cachorro” em inglês) é o nome dado à enorme falésia que paira sobre o principado e o acesso custa precisamente 0€.

Situando-se a 550 metros acima do principado (e do outro lado da fronteira com a França), uma caminhada até ao topo da falésia proporcionará vistas espectaculares sobre o porto e a possibilidade de distinguir pequenos desfiladeiros de pista de corrida entre os edifícios. Provavelmente não terá ideia do que se passa lá em baixo, mas com ar fresco nos pulmões e uma poupança de vários milhares de euros no bolso, é um pequeno preço a pagar.