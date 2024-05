As joias exclusivas que Travis Kelce comprou para Taylor Swift no Kentucky Derby: Quanto custa?

Travis Kelce poderia ter ficado sem Taylor Swift no 150º Kentucky Derby, mas ele certamente não se esqueceu dela ao comprar algumas joias brilhantes para a namorada, mas quanto custou?

O Chefes de Kansas City‘tight end foi flagrado fazendo amizade com Jimmy Fallon e The Chainsmokers no evento de corrida de cavalos de grande prestígio, mas garantiu que se lembrava Rápido enquanto ela subia ao palco para se apresentar em Paris, França.

Travis Kelce reage a Taylor Swift cantando “Karma is the guy on the Chiefs” em ParisParker Johnson

Ele fez isso comprando um colar Derby de ferradura de ouro e diamante para sua estrela pop, que custou robustos US$ 1.495, embora com um salário de US$ 14 milhões que provavelmente lhe pareceria cinco dólares.

Foi criado por SR Blackington, que produziu o troféu do Derby por gerações, e foi oferecido como presente ao tricampeão do Super Bowl como um design de edição limitada.

“Nossa família fabrica o troféu desde 1975”, Susanne e Skyla Blackington disse ao PageSix.com. “E soubemos que ele estaria lá, já que foi um grande ano para os dois.

“Queríamos presentear algumas peças muito especiais. Ele foi super gentil e agradecido!”

Produzida em ouro 14 quilates, é uma peça valiosa e foi feita em homenagem a Swift, que infelizmente teve que faltar ao evento repleto de celebridades para se preparar para sua Eras Tour.

Gravada no colar cravejado de diamantes, uma mensagem diz: “Desejo-lhe boa sorte”, que Rápido apreciaria, pois ela gosta de pequenas referências e ovos de Páscoa escondidos.

Onde Taylor Swift se apresentará a seguir?

Rápido continua a agitar o cenário musical ao continuar com sua Eras Tour, que quebrou recordes e que a viu quebrar a marca de um bilhão de dólares, tornando-se a turnê mais vendida de todos os tempos, junto com o filme dessa mesma turnê, que arrecadou mais US$ 250 milhões. – também um recorde para um filme em turnê.

Agora impulsionada pelo sucesso de seu último álbum, The Tortured Poets Department, que também quebrou recordes, a cantora de 34 anos está de volta à turnê enquanto se mostra o maior nome da música no momento.

Atualmente ela está viajando pela Europa e se apresentou recentemente na França, de 9 a 12 de maio. Então, ela terá uma pausa de quatro dias antes de voltar ao palco na Suécia, na Friends Arena, em Estocolmo, de 17 a 19 de maio. O local comporta 65 mil pessoas.