As maiores conclusões do jogo 1 entre Mavericks e Timberwolves

As finais da Conferência Oeste da NBA tiveram um início dinâmico, com o Dallas Mavericks vencendo o jogo 1 contra o Minnesota Timberwolves em um thriller de Minneapolis na quarta-feira.

Entrando no quarto período perdendo por 83-82, o Mavericks se recuperou de 15 dos 33 pontos da equipe de Luka Doncic no período final para obter uma vitória por 108-105.

O jogo foi acirrado, já que nem Anthony Edwards, do Minnesota, nem Doncic encontraram muita consistência durante o primeiro tempo. Kyrie Irving marcou 24 pontos no primeiro tempo, no entanto, para manter o Dallas no jogo, antes de Doncic se recuperar nos dois últimos quartos.

As equipes trocaram pontuações de dois dígitos, com o Mavericks estabelecendo uma vantagem de oito pontos após um surto de 13-0, apenas para ver os Timberwolves responderem com uma explosão de 10-0 para voltar ao jogo. A defesa do Dallas respondeu e manteve o Minnesota sem gols durante três minutos cruciais na reta final do quarto para encerrar o jogo 1 e roubar a vantagem de jogar em casa.

Jaden McDaniels liderou os Wolves com 24 pontos, enquanto Edwards e Karl-Anthony Towns combinaram para fazer 12 de 36 em campo.

Com os Mavs atacando primeiro, nossos NBA Insiders analisam os maiores momentos do Jogo 1, quais ajustes podem ser feitos no Jogo 2 de sexta-feira em Minneapolis (20h30 horário do leste dos EUA, TNT) e quais jogadores serão fundamentais no resto do caminho para cada equipe.

Legler: O heroísmo de Luka no final do jogo é o melhor que já vi

1. Qual é a sua maior lição do Jogo 1?

Tim MacMahon: Os Mavericks estão em território desconhecido, vencendo o jogo 1 sob o comando do técnico Jason Kidd pela primeira vez em seis tentativas. A dupla de estrelas de Dallas, Doncic e Irving – saindo de uma série bastante tranquila no segundo turno, para seus padrões – se revezaram no comando de Dallas na abertura. Irving marcou 24 de seus 30 pontos no primeiro tempo para manter os Mavs na distância de ataque. Doncic desempenhou o papel mais próximo, marcando 15 de seus 33 no quarto período e fazendo algumas defesas defensivas.

David McMenamin: No que deveria ser uma série longa e competitiva, os Timberwolves já mostraram que não executar as pequenas coisas pode fazer a diferença. Faltando 1:41 para o fim do jogo 1, Towns foi chamado para ser o goleiro ofensivo; faltando 1:06 para o final, o lance de Mike Conley para Rudy Gobert foi roubado por Doncic. Apesar desses erros críticos, os Lobos encontraram um pouco de esperança quando, perdendo quatro pontos com menos de dois segundos restantes, Conley cometeu uma falta de arremesso de 3 pontos. Para dar uma chance ao Minnesota, ele teve que acertar os dois primeiros lances livres e depois errar propositalmente o terceiro para permitir uma oportunidade de golo. Ele perdeu o segundo, frustrando qualquer chance de uma recuperação de longo alcance. Os Lobos acertaram 11 de 18 na linha; os Mavs fizeram 16 de 17.

Brian Windhorst: Você podia sentir a experiência de Doncic e Irving em grandes jogos em comparação com Edwards e Towns, e isso se tornou um enredo definidor na vitória do Dallas no jogo 1. Irving provou isso cedo, mantendo os Mavs no ritmo enquanto Minnesota praticamente não podia errar. Doncic, por sua vez, provou isso tarde com um brilhante esforço de pontuação individual.

2. Qual foi o grande ajuste que pudemos ver no Jogo 2?

MacMahon: É hora dos Mavs ajustarem sua rotação central de tag team para inclinar os minutos fortemente em direção ao novato Dereck Lively II. Mudar a escalação inicial seria muito drástico neste momento, especialmente com uma liderança na série, mas é impossível ignorar que os Mavs estão com mais 106 com Lively na quadra nos playoffs e menos 62 com Daniel Gafford na escalação. .

Mc Menamin: Os Lobos desaceleraram no segundo tempo, marcando apenas 43 pontos, contra 62 nos dois primeiros quartos. Após a derrota, Towns e Edwards lamentaram os escassos 12 pontos de contra-ataque do Minnesota. Edwards também se culpou por deixar Irving vencê-lo na quadra para uma bandeja após uma cesta feita pelos Lobos. Minnesota parece pronto para acelerar o ritmo no jogo 2.

Windhorst: Os Mavs anunciaram seu plano de jogo: eles vão embalar a tinta e desafiar Minnesota a vencê-los com o chute externo. Dallas quer colocar vários corpos entre Edwards, Towns e a borda. Edwards teve que trabalhar muito para criar espaço para si durante o Jogo 1, e Towns não tinha espaço quando ele estava lá dentro. No primeiro tempo, os Lobos fizeram 11 de 25 em 3s. No segundo tempo, a estratégia de Dallas começou a funcionar, com Minnesota acertando 7 de 24 em campo, e Edwards e Towns somando 12 de 36 em campo. Essa é uma fórmula vencedora.

3. Qual personagem será o maior fator X no resto da série?

MacMahon: PJ Washington, a estrela surpresa do segundo turno dos Mavs. Ele lutou na faixa de 3 pontos durante a maior parte do primeiro jogo, mas acertou um canto 3 no jogo 1. Ele também foi o principal defensor de Towns, que acertou 6 de 20 no chão. Se Towns não conseguir entrar no ritmo, será difícil para os Timberwolves vencerem esta série.

Mc Menamin: Jaden McDaniels. É difícil pedir muito mais do que ele deu no Jogo 1, especialmente nos três primeiros quartos. Defensivamente, Doncic acertou apenas 4 de 12, com McDaniels como defensor principal. Ofensivamente, McDaniels marcou 21 pontos em 8 de 12 arremessos. Mas o quarto período foi uma história diferente: Doncic acertou 4 de 7 contra McDaniels, enquanto McDaniels fez 1 de 3 com duas viradas. Apesar de ter desmaiado tarde, McDaniels deve continuar a ter suas impressões digitais nas duas pontas dos Lobos.

Windhorst: Mike Conley. Quaisquer impactos persistentes após a lesão no tendão de Aquiles são difíceis de prever, mas os Lobos precisavam urgentemente de organização ofensiva e de sua influência calmante na reta final. A presença de Conley não foi sentida na hora crítica do Jogo 1, um ponto crucial para o avanço dos Lobos.