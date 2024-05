As maiores conclusões do jogo 2 entre Celtics e Pacers

O Boston Celtics defendeu definitivamente o jogo em casa, conquistando o jogo 2 contra o Indiana Pacers nas finais da Conferência Leste – a primeira vez que venceram por 2 a 0 nesta pós-temporada.

Liderado por Jaylen Brown igualando o recorde de sua carreira nos playoffs com 40 pontos, o ataque dominante do Celtics provou ser demais para o Pacers, que permitiu uma sequência de 20 a 0 no primeiro tempo, dando ao Boston a liderança para sempre.

Apesar da mão quente de Pascal Siakam no terceiro quarto – ele liderou seu time com 28 pontos e cinco rebotes – os Pacers tiveram dificuldades sem Tyrese Haliburton, que fez apenas 10 pontos e oito assistências antes de sair no terceiro quarto devido a uma dor no tendão esquerdo. .

A série continuará em Indiana para o Jogo 3 de sábado (20h30 ET, ABC) e o Jogo 4 de segunda-feira (20h ET, ESPN/ESPN2).

Depois de uma exibição dominante do Celtics no TD Garden, nossos NBA Insiders detalham os maiores momentos do Jogo 2, o que os Pacers precisam fazer para se recuperar em Indiana e o que é o retorno iminente do pivô Kristaps Porzingis, afastado por causa de uma distensão na panturrilha desde 30 de abril, significa para esta série e potencialmente para as finais.

1. Qual é a sua maior lição do Jogo 2?

Jamal Collier: Deixar o jogo 1 escapar dói ainda mais para Indiana agora. Os Pacers entraram na série como azarões, mas tiveram uma oportunidade de ouro de vencer o jogo de abertura da série. Isso lhes daria algum espaço para respirar quando voltassem para Indy com o status de Haliburton no ar. Agora Indiana tem que jogar com maior senso de urgência no Jogo 3 para salvar sua temporada, e pode ficar 100% sem seu armador All-NBA.

Tim Bontemps: Os Celtics têm que aproveitar e encerrar esta série rapidamente. Boston se colocou em situações difíceis nos playoffs recentes ao arrastar séries, mas depois de jogar sets consecutivos de cinco jogos para abrir esses playoffs, a cabeça-de-chave do Leste está perto de garantir outra saída rápida para seu oponente. As finais da Conferência Oeste entre Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves parecem ser uma série longa e difícil, então se Boston conseguir uma semana de folga, terá a melhor chance possível de levantar o Banner 18.

Kevin Pelton: Estou mais intrigado com o fato de Boston ter escolhido Oshae Brissett, de 1,80 metro, como um centro subdimensionado depois que Luke Kornet deixou o jogo por causa de uma torção no pulso esquerdo. Esperançosamente, para o Celtics, isso não será um problema por muito tempo, com Kristaps Porzingis no caminho certo para retornar. Por enquanto, a capacidade de Brissett de defender múltiplas posições dá ao técnico Joe Mazzulla mais opções para trocar pick-and-roll. Boston às vezes o colocou em Haliburton, dando ao Celtics a capacidade de trocar sem colocar um defensor menor na tela. Boston acabou superando o Indiana por 18 pontos nos 12 minutos de ação de Brissett. O Celtics certamente não pode contar com esse nível de sucesso no futuro, mas Brissett assumiu uma posição chave contra seu ex-time.

2. Maior chave para Indiana voltar a esta série?

Pelton: A saúde de Haliburton. Se Haliburton não for a força que foi durante as quatro vitórias do Indiana sobre o New York Knicks nas semifinais do Leste, e no jogo 1 desta série, os Pacers têm pouca esperança de gerar ataque suficiente para acompanhar o Celtics. No momento, todo o resto é secundário em relação a Indiana.

Mineiro: Além da saúde de Haliburton, os Pacers esperam que voltar para casa possa lhes proporcionar o mesmo impulso que tiveram durante toda a pós-temporada (onde estão 6-0) e algumas pernas frescas. O técnico do Pacers, Rick Carlisle, reconheceu que sentiu algumas pernas cansadas no final do jogo 2, depois de jogar três partidas fora de casa em cinco dias, razão pela qual Siakam e Aaron Nesmith não jogaram muito durante o quarto período. Ficar saudável e voltar a correr para cima e para baixo será a chave para os Pacers voltarem à série.

Bontemps: Pelton resumiu isso. Se Haliburton não estiver saudável e nem perto do nível em que jogou durante os últimos oito jogos dos playoffs, esta série pode não chegar ao Jogo 5.

3. Fato ou ficção: O Celtics deve segurar Porzingis até as finais

Mineiro: Ficção. Se ele estiver saudável e puder entrar em quadra antes do final desta série, vale a pena dar-lhe alguma ação antes das finais. Isso não só poderia ajudá-lo a se acostumar a jogar novamente, mas também ajudar o resto do Celtics e fazê-lo reintegrar-se ao estilo de jogo do time.

Pelton: Ficção. Embora Boston certamente não deva apressar Porzingis de volta com base na série até agora, acho que seria benéfico proporcionar a ele alguma ação antes das finais se sua recuperação estiver dentro do cronograma para o jogo 4, conforme relatado por Adrian Wojnarowski da ESPN.

No jogo 1 das finais, em 6 de junho, Porzingis estará afastado há mais de cinco semanas. Apenas três jogadores desde 1997 retornaram às finais após ausências mais longas, de acordo com minha pesquisa: Jameer Nelson (fora de todos os playoffs) em 2009, DeMarcus Cousins ​​em 2019 e Andre Iguodala em 2022. Nenhum desses jogadores teve média superior a 18 minutos por jogo em as séries. Os Celtics vão querer que Porzingis esteja pronto para um papel muito maior do que esse.

Bontemps: Ficção. O objetivo do Celtics sempre foi trazer Porzingis de volta em algum momento desta série. Se ele conseguir voltar e conseguir alguns minutos – possivelmente naqueles potencialmente desocupados por causa da lesão no pulso de Kornet – o grande homem de 2,10 metros será capaz de colocar as pernas sob ele novamente em um cenário de jogo antes de uma vaga potencial nas finais. Aliviá-lo antes do final desta rodada, ao mesmo tempo em que desfruta de uma vantagem confortável na série, seria o melhor resultado para o Celtics.