As maiores estrelas emergentes da temporada WNBA de 2024 (até agora)

Cada temporada da WNBA tem os desempenhos esperados – como as duas vezes MVPs A’ja Wilson e Breanna Stewart aparecendo ano após ano, e todos os talentos da WNBA, como Alyssa Thomas e Napheesa Collier, provando ser alguns dos competidores mais difíceis da liga .

Mas a diversão da temporada da WNBA realmente vem do inesperado: os jogadores emergentes que talvez tenham trocado de time na entressafra e agora estão tendo um ano de carreira; ou que assumiram funções maiores e estão ajudando seus times a alcançar novos patamares.

Ao longo do caminho, eles podem ganhar seu primeiro (ou outro) lance All-Star ou o prêmio de Jogador Mais Melhorado da liga. Eles podem até receber uma nova consideração de MVP.

É muito cedo para decidir sobre tais honras. Mas já vimos vários jogadores começarem a correr durante a primeira semana e meia da temporada de 2024 da WNBA. À medida que avançamos para o segundo fim de semana de jogos, estas são as estrelas emergentes que deram saltos consideráveis ​​​​a partir de 2023 e estão se afirmando desde o início.

Alguns são ex-All-Stars subindo de nível; outros estão assumindo a posição de titular pela primeira vez e mostrando que merecem a promoção.

Ainda falta muito para a temporada, mas esperamos que esses jogadores continuem a causar um impacto descomunal em seus times.

jogar 2:03 Cobre estrela como derrota de Mercúrio para Ases Kahleah Copper marcou 37 pontos na vitória do Phoenix Mercury por 98-88 sobre o Las Vegas Aces.

Estatísticas de 2023: 18,7 PPG, 44,8% FG, 40,4% 3FG em Chicago

Estatísticas de 2024 até agora: 31,3 PPG, 50,6% FG, 46,7% 3FG

Pode parecer contra-intuitivo incluir um ex-MVP das Finais como jogador emergente, mas em seu tempo limitado no Valley, Copper – cuja troca para Phoenix após uma temporada de carreira com o Sky foi uma das jogadas mais chocantes da entressafra – tem sido nada menos que sensacional. Caso em questão: seus (bastante eficientes) 28,5 pontos por jogo são a maior média de pontuação da liga na competição de quinta-feira e marcam a marca mais alta do PPG nos primeiros quatro jogos de uma temporada na história do Mercury.

Os jogos consecutivos do Copper com 38 e 37 pontos – o primeiro um recorde na carreira, o último contra o atual campeão Aces – colocaram a liga em alerta. Apenas uma outra jogadora, Liz Cambage, registrou jogos consecutivos de 35 pontos na WNBA. E, embora a habilidade cortante de Copper seja uma característica de seu jogo há muito tempo, seu chute forte em um sistema que prioriza looks de 3 pontos também tem sido enorme, especialmente com Brittney Griner indefinidamente com um dedo do pé quebrado. Ela registrou pelo menos três pontos de 3 em seus primeiros quatro jogos no início da temporada, empatando com a sequência mais longa no início de uma temporada na história da WNBA.

“Minha entressafra foi grande. Eu tinha orgulho de ser um artilheiro de três níveis, mas queria ser mais consistente”, disse Copper após a vitória do Phoenix sobre os Ases na terça-feira. “E fora da quadra, é como se estivéssemos juntos desde sempre… Estamos nos divertindo nesses jogos juntos e acho que é aí que estamos nos separando.”

Copper, que começou sua carreira em Washington e Chicago principalmente como jogadora fora do banco, nunca recebeu uma aprovação da WNBA, mas isso pode mudar este ano se ela mantiver esse nível de jogo.

jogar 0:17 Dearica Hamby consegue o 1 para se apaixonar pelos Sparks Dearica Hamby consegue que o and-1 caia após um rebote ofensivo contra os Ases.

Estatísticas de 2023: 8,9 PPG, 5,9 RPG, 0,9 AAP

Estatísticas de 2024 até agora: 22,0 PPG, 13,7 RPG, 2,0 SPG

O retorno de Hamby na temporada passada, após dar à luz seu segundo filho em março de 2023, foi notável: ela foi a única jogadora do Sparks a aparecer em todos os 40 jogos. Este ano, o ex-duas vezes Sexto Jogador do Ano pretende obter não apenas uma candidatura All-Star, mas também votos de MVP. Se ela continuar a jogar como tem feito até agora, ambos poderão ser possíveis.

Hamby registrou duplas duplas em dois dos três primeiros jogos do Sparks. Na terceira, ela marcou 29 pontos, o melhor de sua carreira, contra seu ex-time, os Ases.

Sexta escolha em 2015, os recordes anteriores da carreira de Hamby foram 13,0 PPG (2020) e 7,6 RPG (2019) com os Ases. Ela também está atualmente liderando a liga em rebotes (13,7 RPG) e em arremessos de 59,1% em campo, que ocupa o quarto lugar na WNBA.

O técnico do Sparks, Curt Miller, creditou sua mentalidade e mentalidade por sua melhoria nesta temporada. “Ela tem muitos objetivos pessoais”, disse Miller. “Ela quer ser considerada a pessoa certa. Seu motor sempre a tornou especial nesta liga, mas ela está jogando com determinação e confiança agora.”

jogar 0:17 Alanna Smith luta no trânsito por e-1 Alanna Smith luta no trânsito por e-1

Estatísticas de 2023: 9,2 PPG, 6,6 RPG, 1,3 BPG em Chicago

Estatísticas de 2024 até agora: 16,0 PG, 6,7 RPG, 3,7 BPG

Smith emergiu como candidato a Jogador Mais Melhorado após uma temporada de carreira em 2023 em Chicago, a primeira como titular em tempo integral. Ela agora faz parte da poderosa dupla de ataque do Lynx, com Napheesa Collier.

A eficiência geral de Smith em campo, bem como o arco de 3 pontos são notáveis ​​(56,3% em campo e 62,5% em arremessos de 3 pontos), mas ela está fazendo sua presença ser sentida de outras maneiras, especialmente na ponta defensiva. No segundo jogo do Minnesota contra o Seattle, vitória dupla na prorrogação, o atleta olímpico australiano teve 5 rebotes, 3 roubadas de bola, 6 bloqueios e 2 assistências.

“Ela compete muito”, disse a técnica do Lynx, Cheryl Reeve, após a competição. “Ela era grande.” E ela é uma razão crítica pela qual o Lynx se estabeleceu como um time de ponta na liga no início desta temporada.

Collier falou no início desta semana sobre como ela queria Smith como companheiro de equipe por causa de quão difícil ela foi jogar contra ela nos últimos anos – tanto que ela foi jantar com Smith por três horas quando eles estavam jogando no exterior, na Turquia, para recrutá-la. .

“Ela é muito forte, nunca desiste, é agressiva, faz movimentos muito inteligentes e é exatamente isso que ela está fazendo conosco”, disse Collier. “Ela está indo muito bem e estou feliz por termos conseguido ela.”

jogar 0:21 DiJonai Carrington finaliza por contato DiJonai Carrington finaliza por contato, 17/05/2024

Estatísticas de 2023: 8,3 PPG, 2,9 RPG, 17,2 MPG

Estatísticas de 2024 até agora: 14,8 PPG, 4,5 RPG, 31,8 MPG

Carrington ganhou as manchetes na noite de estreia por sua defesa contra Caitlin Clark, mas ela assumiu um grande papel no ataque de Connecticut nesta temporada depois de conseguir uma posição inicial em tempo integral: ela está tendo a média de segundo maior número de arremessos do time até agora (13,8 tentativas por jogo), marcando enquanto seus 21 pontos contra o Washington na semana passada marcaram sua segunda partida de 20 pontos na carreira.

No ano passado, ela mostrou que poderia ser uma faísca saindo do banco com sua energia defensiva e habilidade de descer, mas sua consistência e disciplina este ano, disse a técnica do Sun, Stephanie White, serão fundamentais para um time cujo jogo de guarda tem sido o principal. Fator X em suas esperanças de campeonato.

“Isso é o que esperamos dela. O crescimento dela, ser capaz de entrar no time titular, ser capaz de entender essa expectativa e ser capaz de fazer isso de forma consistente é o desafio, e ela fez isso”, disse White. após a vitória do Sun na abertura da temporada. “Este foi o primeiro passo para ela, e ela terá esse desafio todas as noites. Alguns jogadores apenas esperam pela oportunidade e então pensam que será deles e não apenas a aceitam. propriedade dele.”

jogar 0:31 Kia Nurse treina o trey Kia Nurse treina o trey, 21/05/2024

Enfermeira Kia, G, Los Angeles Sparks

Estatísticas de 2023: 5,9 PPG, 35,0% 3FG, 19,7 MPG em Seattle

Estatísticas de 2024 até agora: 16,3 PPG, 45,0% 3FG, 31,9 MPG

Nurse floresceu até agora em Los Angeles, atualmente em segundo lugar na equipe em pontuação, atrás de Hamby, e ostentando um clipe eficiente de 54,5%, incluindo 45% de 3 em 6,7 tentativas por jogo. Compare isso com os recordes anteriores de sua carreira: 13,7 PPG (2019), 40% FG (2018), 35,3% 3FG (2019, 2021). A atleta olímpica canadense voltou de sua lesão no ligamento cruzado anterior no outono de 2021 com o Storm na temporada passada, onde foi titular em metade dos jogos, mas disse que não se sentia mentalmente bem.

Agora com mais confiança e um papel maior em Los Angeles, ela “parece uma jogadora completamente diferente” do ano passado, disse Miller, e pode ajudar os Sparks a fazer barulho neste verão. Miller também elogiou a liderança e a voz da enfermeira, fundamentais para esta jovem equipe.

Jogos para assistir neste fim de semana

Febre de Indiana (0-5) no Los Angeles Sparks (1-2)

Sexta-feira, 22h ET (ION)

As escolhas 1, 2 e 4 de 2024 tomam a palavra neste, com Caitlin Clark enfrentando Cameron Brink e Rickea Jackson em Los Angeles. Esta pode ser a melhor chance do Fever de conseguir sua primeira vitória depois de começar em 0-5. Enquanto isso, os Sparks vêm de sua primeira vitória da temporada na terça-feira e recebem seu primeiro jogo em casa da temporada na Crypto.com Arena. Eles tentarão mostrar que são difíceis depois de quase derrotar o atual campeão Ases.

New York Liberty (4-0) contra Minnesota Lynx (2-0)

Sábado, 13h (horário do leste dos EUA) (CBS)

Nova York e Minnesota vêm de derrotas esmagadoras na noite de quinta-feira, o Liberty em casa contra o Sky e o Lynx na prorrogação na estrada no Sun. E nenhum dos dois vai querer desistir de duas competições seguidas. Ambas as equipes foram duas das três equipes invictas da liga até quinta-feira, então este confronto parece ser um dos mais emocionantes da jovem temporada, especialmente com o Lynx superando tantas expectativas iniciais.

Connecticut Sun (3-0) em Chicago Sky (1-1)

Sábado, 20h ET (CBS Sports Network)

O Sky, liderado pela técnica do primeiro ano, Teresa Weatherspoon, mostrou que é real ao derrotar o então invicto Liberty no Brooklyn, na quinta-feira. Eles realmente chamariam a atenção se conseguissem vencer o Sun, o único time invicto remanescente na liga e um eterno candidato ao título da WNBA. E Chicago provavelmente terá bastante energia para esta competição, já que será a estreia em casa do Sky, quase duas semanas desde o início da temporada.