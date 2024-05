As melhores probabilidades improváveis ​​do Atlanta Hawks para ganhar na loteria da NBA

CHICAGO – O Atlanta Hawks disparou para conquistar a escolha número 1 no draft da NBA deste ano, ganhando na loteria pela primeira vez na história da franquia.

Os Hawks, com 36-46 nesta temporada e terminando em 10º lugar na Conferência Leste, tinham apenas 3% de chance de ganhar na loteria, a quinta menor probabilidade de um time ganhar a escolha número 1 desde o início da loteria em 1985.

O Washington Wizards, o Houston Rockets e o San Antonio Spurs completaram os quatro primeiros. O Detroit Pistons, dono do pior recorde da liga neste ano, caiu para o quinto lugar. É a segunda temporada consecutiva que o Pistons teve o pior recorde, mas caiu para a quinta escolha.

Os Rockets, com 41-41 nesta temporada, subiram seis posições para ficar entre os três primeiros. Washington e Detroit tiveram as melhores chances de conseguir a primeira escolha, com 14%.

O draft será de 26 a 27 de junho no Brooklyn.

Atlanta saltou da décima posição antes do draft para a melhor seleção geral, superando probabilidades improváveis. É a primeira vez desde 1975 que os Hawks escolhem o primeiro lugar geral.

“Foi um choque”, disse o GM Landry Fields do Hawks após a loteria de domingo. “Você olha as porcentagens, mas quando vi pela primeira vez que não éramos nós entre 10 e 12 anos que nos colocamos entre os 4 primeiros, então pensei, tudo bem, temos uma chance real de conseguir isso. mas muita emoção.”

Os Hawks não vencem uma série de pós-temporada desde uma surpreendente campanha até as finais da Conferência Leste em 2021. Eles foram eliminados na primeira rodada em 2022 e 2023 e não passaram do torneio play-in nesta temporada.

Atlanta tem algumas decisões importantes a tomar nesta entressafra, incluindo a divisão da quadra de defesa de Trae Young e Dejounte Murray. Agora Fields terá que decidir como utilizar a escolha geral nº 1.

“É uma ótima ferramenta para continuarmos a desenvolver o que estamos fazendo”, disse Fields no domingo. “É emocionante.”

O grande homem francês Alex Sarr deve chegar ao primeiro lugar em Atlanta no último draft simulado da ESPN. No entanto, está longe de ser uma certeza, já que a turma deste ano foi definida até agora pela falta de uma escolha consensual número 1. O colega francês Zaccharie Risacher, bem como Reed Sheppard e Rob Dillingham, do Kentucky, também devem estar fora do tabuleiro nas primeiras seleções.

“Há muitos caras e acho que é muito divertido também”, disse Fields, que não revelou quantos jogadores os Hawks considerariam na escolha geral. “Tantos tipos diferentes de caras, tantas variações diferentes. Vamos dar uma olhada nisso, mergulhar fundo e ver o que vem em junho.”

O Charlotte Hornets e o Portland Trail Blazers tiveram a terceira e a quarta melhores chances para a escolha número 1, mas terminaram em sexto e sétimo, respectivamente. Os Spurs têm outra escolha no 8º lugar, que adquiriram do Toronto Raptors na troca de Jakob Poeltl. O Memphis Grizzlies, que espera se recuperar no próximo ano com um elenco totalmente saudável, tem a nona escolha.

O Utah Jazz na 10ª posição, o Chicago Bulls na 11ª posição, o Oklahoma City Thunder na 12ª posição, o Sacramento Kings na 13ª posição e os Blazers na 14ª posição completam a loteria.

Este ano marca a sexta temporada consecutiva em que o time com pior aproveitamento não foi selecionado em primeiro lugar geral – coincidindo com o novo formato de loteria, que começou em 2019.

Apesar da incerteza no topo do draft deste ano – muito longe do prêmio do ano passado em Victor Wembanyama – Fields rejeitou a noção de que esta classe poderia ser considerada “fraca” devido à falta de consenso entre os principais talentos.

“Toda classe de draft tem grandes jogadores”, disse Fields. “Nosso grupo tem sido fantástico. Eles depositaram muita confiança no trabalho. Então, vamos nos apoiar em nosso processo e partir daí.”

A pesquisa da Associated Press e da ESPN Stats & Information contribuiu para esta história.