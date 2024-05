As mulheres do Man Utd aprenderam que a noite dos prêmios foi cortada nas redes sociais, dizem fontes

A equipe feminina do Manchester United descobriu que a festa de final de temporada do clube foi cancelada por meio das redes sociais e de reportagens, em vez de ser informada pelos dirigentes, disseram fontes à ESPN.

O United venceu a FA Cup feminina no fim de semana, derrotando o Tottenham por 4 a 0 em Wembley. Mas só soubemos que a tradicional premiação anual de final de temporada do clube foi cancelada depois que a notícia se tornou pública.

O jantar de premiação de final de temporada foi cancelado devido a problemas de agendamento antes da final masculina da FA Cup, em 25 de maio, contra o Manchester City.

Mas a seleção feminina só descobriu isso depois que várias jogadoras mudaram os planos de férias para comparecer ao jantar, disse uma fonte à ESPN.

O jantar de premiação tradicionalmente vê os jogadores reconhecidos por suas atuações durante a temporada. A seleção feminina do United tem sua última partida da temporada no sábado, contra o Chelsea, com jantar originalmente marcado para a próxima semana.