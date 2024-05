As previsões para Canelo x Munguia não deixam dúvidas

TEm sua noite de sábado em Las Vegas, os entusiastas do boxe testemunharão uma das lutas mais esperadas do ano, enquanto Saul “Canelo” Alvarez defende seu indiscutível título dos super-médios contra Jaime Munguia.

Os especialistas são unânimes em suas previsões: Canelo é fortemente favorecido para garantir uma vitória por nocaute sobre Não me matepreparando o cenário para um confronto dramático.

Canelo Alvarez confessa a Stephen A. Smith quando lutaria com David Benavidez

Chris Mannix do DAZN Boxing enfatiza que embora Jaime Munguia (43-0, 34 KOs) traz um recorde impressionante e um estilo agressivo e destemido ao ringue, ele pode não ter o suficiente para suportar o poder e a habilidade de Canelo Álvarez (60-2-2, 39 KO).

De acordo com Mannix, Não me mateA melhor chance está em sua capacidade de resistir e tentar dominar por uma ampla margem no placar, possivelmente 9-3 ou 8-4. No entanto, este cenário parece improvável, dada a Canelohistórico comprovado contra oponentes de alto calibre.

Mannix prevê que Não me mateA abordagem de, que carece da sutileza dos adversários anteriores de Canelo, mas reflete a tenacidade vista em lutadores como Dmitry Bivolpode inicialmente ter sucesso, mas acabará por levá-lo a um contra-ataque devastador.

“Gosto da maneira como Jaime luta, mas acho que ele vai acertar uma bomba” Mannix disse. “Acho que ele terá algum sucesso inicial, acertará algumas combinações e então se deparará com algum tipo de contra-ataque direto na cabeça que o fará girar e nocauteá-lo.”

A desvantagem tática

Jaime MunguiaO estilo agressivo de Canelo, caracterizado por altas taxas de trabalho e pressão implacável para frente, pode não ser suficiente contra um boxeador com as proezas de Canelo.

Embora as atuações de Munguia contra Gabriel Rosado e Sergiy Derevyanchenko mostrou sua habilidade de trocar socos de forma eficaz, enfrentando um perfurador poderoso como Canelo apresenta um desafio completamente diferente.

Sérgio Moraoutro analista de boxe, observou: “Se você não tem um soco e não tem trabalho de pés, você não vai vencer Canelo. Isso é um fato comprovado”, destacando a necessidade de técnicas avançadas de boxe que Munguia pode não ter. .

Mora apontou para lutadores que deram Canelo problemas no passado, como Erislandy Lara e Austin Troute o exemplo por excelência de Floyd Mayweatherque usaram golpes superiores, footwork e QI de luta.

“Dmitry Bivol jab com footwork brilhante, Erislandy Lara e Truta Austinnão venceu Canelo, mas deu-lhe problemas”, disse Mora.

“Floyd Mayweather, claro. Jab, jogo de pés brilhante e QI de luta. Isso não é Jaime Munguiaperfil. Canelo por nocaute.”

À medida que a luta se aproxima, o mundo do boxe se prepara para o que pode ser “um dos maiores nocautes que já vimos Canelo Álvarez,” de acordo com Mannix.