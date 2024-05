As primeiras apostas da NFL que faríamos agora na temporada de 2024

Os dias seguintes ao lançamento do cronograma da NFL para 2024 apresentam uma grande oportunidade de apostas, já que os totais de vitórias e os futuros das equipes são atualizados. Então, quais apostas da NFL se destacam?

Pedimos à nossa equipe a primeira aposta que estão fazendo para a nova temporada. Aqui está o que chamou a atenção deles.

O retorno de Aaron Rodgers ao centro é um grande negócio para o talentoso elenco dos Jets. Foto AP/Adam Hunger

New York Jets MAIS de 9,5 vitórias (-125)

Mike Clay: Os Jets discretamente têm, sem dúvida, o melhor elenco da liga no papel. Eles retornam oito de seus nove melhores snap-getters de uma defesa de elite de 2023, e o ataque será muito melhor com uma linha revisada, bem como jogadores com melhor posição de habilidade e o retorno de Aaron Rodgers. Mesmo que Rodgers esteja na média neste momento de sua carreira, os Jets têm um elenco bom o suficiente para vencer 10 jogos (eles venceram sete com o pior ataque da liga na temporada passada). Também ajuda o fato de, depois de terminar em terceiro na AFC East, os Jets terem o cronograma projetado mais fácil da divisão.

Tennessee Titans MAIS de 6,5 vitórias (+115):

Liz Loza: Os chefes dos Titãs estão totalmente comprometidos com uma reformulação da marca depois de terminar em último na AFC South com um recorde de 6-11 em 2023. Com a intenção de desbloquear o potencial de grandes braços de Will Levis sob a tutela do recém-empossado técnico Brian Callahan, Tennessee acrescentou Calvin Ridley, Tyler Boyd e Tony Pollard durante a agência gratuita. A equipe também abordou o outro lado da bola, usando cinco das sete escolhas de draft na defesa, além de adquirir o destaque CB L’Jarius Sneed. O amadurecimento de Levis é fundamental, mas ele recebeu todas as ferramentas necessárias para que os Titãs pelo menos flertassem com a marca de 0,500.

Vitórias do Detroit Lions com menos de 10,5 (-115):

Tyler Fulghum: Os Leões foram os queridinhos de todos em 2023, e merecidamente. Agora vem a parte difícil: sustentar o sucesso. A NFC North será muito competitiva, e o calendário de primeiro lugar de Detroit torna difícil conseguir 11 vitórias, a menos que tudo corra perfeitamente.

Green Bay Packers vencerá a NFC (+900):

Jordan Love e os Packers entram na temporada com grandes expectativas. Philip G. Pavely-USA TODAY Esportes

Matt Bowen: Os Packers têm o perfil de um time de nível campeonato. O quarterback Jordan Love é uma estrela emergente na liga, e Green Bay apresenta um núcleo jovem de recebedores dinâmicos no perímetro. A adição de Josh Jacobs é um impulso para o jogo corrido, além de esperar que a defesa dos Packers, sob o comando do novo coordenador Jeff Hafley, seja muito mais agressiva com sua cobertura e tendências de pressão. Green Bay terá que superar uma difícil lista de temporada regular, mas com essas probabilidades atuais, aposto que o clube de Matt LaFleur vencerá o jogo do título da NFC – no Lambeau Field.

Philadelphia Eagles (-2,5) vs. Green Bay Packers (em São Paulo, Brasil):

Joe Fortenbaugh: Este é o melhor ponto de compra na Filadélfia, que encerrou sua campanha de 2023 de forma embaraçosa. Por outro lado, este é um excelente ponto de vendas em Green Bay, que o mundo inteiro escolherá para chegar aos playoffs depois de testemunhar o pop mais cedo do que o esperado do ano passado. Espere que a atualização de Philly como coordenador ofensivo e defensivo seja a diferença aqui.

Atlanta Falcons MAIS de 9,5 vitórias (-140)

Eric Moody: Os Falcons nos surpreenderam com a escolha do quarterback Michael Penix Jr. na primeira rodada do draft da NFL. Em 2024, no entanto, Kirk Cousins ​​​​está definido para assumir as rédeas como zagueiro titular dos Falcons, oferecendo uma grande atualização para um time de Atlanta ávido por um passador confiável para maximizar os talentos de Drake London e Kyle Pitts. Cousins ​​​​teve uma média sólida de 270,7 jardas de passe por jogo durante suas últimas três temporadas com os Vikings, e com o novo técnico Raheem Morris reforçando a defesa durante o draft, as coisas estão melhorando. Considere um dos cronogramas mais fáceis da liga e fica claro que os Falcons estão preparados para superar as expectativas em 2024.