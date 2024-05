Ashley Madison Exec afirma que o Netflix Doc está aumentando o número de usuários e as celebridades ainda estão a bordo

O novo documentário sobre o infame ataque cibernético de Ashley Madison não está alertando as pessoas para se afastarem do serviço… de acordo com um executivo, na verdade está aumentando o número de membros, incluindo pessoas famosas!

Nós conversamos com Paulo Keable – o diretor de estratégia da Ashley Madison – e ele nos conta que o número de assinaturas aumentou nos últimos dias graças a “Ashley Madison: Sex, Lies, and Scandal” que alcançou o primeiro lugar na Netflix. Paul acha que é em parte porque as pessoas esqueceram que o site existia até verem o documento.



Paul diz que as celebridades ainda usam o site, apesar do hack de 2015 que vazou nomes de muitas pessoas importantes como supostamente tendo contas. Ele acha que isso ocorre porque eles estão lidando com os mesmos problemas que as normas, sentindo-se presos na monogamia e isso lhes dá a chance de explorar em um espaço seguro.

Se você não sabe, o Ashley Madison foi lançado como um site de namoro para pessoas casadas e ainda se promove com o slogan… “A vida é curta. Tenha um caso”.

Tanto o aumento de membros – 365 mil novos usuários por mês – quanto o envolvimento de celebridades apontam para algo positivo na mente de Keable – um lembrete de quão longe a empresa avançou desde o hack.



Paul diz que a empresa agora coloca a segurança no centro de todos os novos produtos… e ele diz que a empresa conseguiu se tornar menos alvo ao aumentar suas capacidades de segurança.