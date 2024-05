Assista ao lutador do UFC Michel Pereira resgatando animais de enchentes históricas no Brasil

Michel Pereira voltou para seu estado natal, o Pará, após conquistar uma grande vitória no primeiro round sobre Ihor Potieria no UFC 301, no Rio de Janeiro, em 4 de maio, mas decidiu interromper suas férias para ajudar os afetados pelas históricas enchentes no Rio Grande do Sul.

Pereira viajou para Canoas, a mais de 3.400 quilômetros de Macaba, e tem postado vídeos diariamente em sua página do Instagram para mostrar seu esforço e pedir doações.

Mais de 2,1 milhões de pessoas foram afectadas pelas inundações, destruindo centenas de milhares de casas. O número de mortos devido às inundações aumentou agora para 149, mas espera-se que o número aumente, uma vez que cidades inteiras foram dizimadas.

“Estou exausto, mas não me canso de ajudar”, escreveu Pereira no Instagram. “Nunca vi nada assim em toda a minha vida, então escolhi estar na linha de frente. Estamos com você, Rio Grande do Sul.”

Em uma postagem separada, Pereira escreveu que “as cenas que tenho visto são assustadoras”.

“Nunca vi algo assim nem em um filme”, acrescentou, “mas tenho certeza de uma coisa: vamos vencer essa luta aqui também”.

Pereira iniciou uma campanha de crowdfunding online que desde então arrecadou pouco mais de US$ 2.200 em doações.

Confira os videos abaixo.