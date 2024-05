Assistir fim de semana de beisebol fantástico: piratas promovem Paul Skenes

Circule o sábado em seus calendários, como Paulo Skenessem dúvida o arremessador mais alardeado desde Stephen Strasburg, será convocado naquela data pelo Pittsburgh Pirates para fazer sua estreia na MLB contra o Chicago Cubs.

Skenes representa o mais recente “acrescento obrigatório” entre os clientes em potencial, um arremessador cujo impacto imediato pode ser semelhante ao dos colegas recrutados número 1 geral dos últimos 15 anos, Estrasburgo (escolha de 2009, estreia em junho de 2010) e Gerrit Cole (2011, junho 2013). Skenes já foi adicionado ao elenco da ESPN em 26,6% das ligas apenas nas últimas 24 horas, e se você estiver em uma das cerca de 40% das ligas em que ele permanece disponível, vá para sua lista de agente livre agora mesmo para pegá-lo. (Não se esqueça de voltar aqui para ler mais sobre ele e também o que mais está por vir neste fim de semana!)

Embora o único prospecto de melhor classificação lembrado desde o dia de abertura, Jackson Holliday, do Baltimore Orioles, tenha fracassado em sua primeira experiência na ação da grande liga, existem tantas oportunidades de escalar um jogador com o potencial de Skenes. Algumas perspectivas vai decepcionarão durante sua primeira tentativa, como Holliday, Spencer Torkelson e (*suspiro*) Mike Trout fizeram, mas outros, como Adley Rutschman, Vladimir Guerrero Jr. e Bryce Harper, irão prosperar instantaneamente.

Skenes tem o conjunto de habilidades para fazer o último, equipado com uma bola rápida de quatro costuras que teve média de 99,9 mph em suas sete partidas para Triple-A Indianápolis, um controle deslizante que gerou uma taxa de cheiro de 43% nas tacadas dos rebatedores, um divisor que tem uma taxa de cheiro de 38% e uma mudança que é um perfeito 8 de 8 na obtenção de cheiros. Há uma razão pela qual ele é frequentemente comparado a Estrasburgo e, em menor grau, a Cole, já que eram arremessadores que entregaram valores de WAR de 1,5 e 1,4 e ERAs abaixo de 3,25 em deles temporadas de estreia.

Se há uma preocupação a ampliar com Skenes, é a gestão cuidadosa dos Piratas de sua carga de trabalho como profissional. Através de 12 partidas profissionais, outra durante o treinamento de primavera e uma saída de alívio durante a ação da Grapefruit League, ele nunca lançou mais de 75 arremessos em um único jogo, com média de 45 nos 12 jogos (incluindo o treinamento de primavera) que foram monitorados. Dito isso, ele acertou 65, 71, 75 e 66 em seus últimos quatro para Indianápolis, enquanto o Pirates avançava em seu programa de aceleração.

Acompanhando as entradas de 2024 da liga menor de Skenes, ele está no caminho certo para cerca de 120, o que é uma meta realista de final de ano – subtraia seus 27⅓ nas ligas menores e estamos falando de aproximadamente 95 nas ligas principais – e a decisão dos Pirates de introduzir ele como membro de uma rotação de seis homens segue esse design. Um palpite justo seria 100 entradas da MLB em 20 partidas e uma média de 80 arremessos por partida.

Isso não está muito longe da carga de trabalho de 2023 do então novato do Los Angeles Dodgers, Bobby Miller, e lembre-se que Miller estava em uma situação mais urgente no que diz respeito à equipe que esperava uma grande contribuição na época. O impacto de Skenes pode ser semelhante, e Miller terminou 2023 como o SP57 (e 198º no geral) em pontos de fantasia marcados, apesar de não estrear até 23 de maio.

Os atuais campeões visitam o Coors Field

Os Texas Rangers colhem os benefícios de rebatidas e as armadilhas de uma viagem de fim de semana ao Coors Field do Colorado, na qual o ás da equipe ativa Jon Gray está programado para começar lá – provavelmente na sexta-feira, depois que Dane Dunning desembarcou no IL – desde que deixou as Montanhas Rochosas do Colorado como agente livre após a temporada de 2021.

Os Rangers possuem quatro rebatedores selecionados entre os 100 melhores escolhas gerais nas ligas ESPN, Marcus Semien, Corey Seager, Adolis Garcia e Evan Carter. Outro, Jonah Heim, está entre os 10 primeiros em pontos de fantasia entre os apanhadores da temporada. Enquanto isso, Nathaniel Lowe é o líder em pontuação do time desde sua ativação em 20 de abril. Vale a pena ter todos os seis em sua escalação para os três jogos – sempre verifique as escalações diárias nas ligas padrão, é claro – já que todos se tornam regulares no time.

Gray poderá ter sucesso novamente na Coors, onde obteve uma média de 9,9 pontos de fantasia por largada durante sua carreira nas Montanhas Rochosas? Esta temporada, em que a média de 3,88 corridas por jogo das Montanhas Rochosas em Coors ocupa apenas o 22º lugar em jogos em casa, sem mencionar que está bem abaixo da média geral de 4,36 da liga, apresenta a rara decisão de “considerá-los” para arremessadores que visitam Coors. Em 15 jogos até agora, os titulares adversários tiveram uma média de 12,9 pontos de fantasia por partida, com sete dessas partidas valendo mais de 15.

Gray, assim como Kirby Yates, mais próximo, valem a pena na maioria das situações – sempre avalie a projeção de pontos do titular ao decidir – embora deva-se esperar muito ataque das escalações contra os outros cinco titulares programados entre ambas as equipes.

Trilha de retorno

É um fim de semana e tanto para arremessadores titulares que retornam de lesões, embora no momento da publicação poucos de seus times tivessem feito oficial anúncios.

O Seattle Mariners, tendo rebaixado o titular substituto Emerson Hancock para Triple-A Tacoma na quarta-feira, deve receber Bryan Woo de volta à sua rotação, provavelmente na sexta-feira. Entre o trabalho em casa, um confronto contra o reconstruído Oakland Athletics e 67 arremessos lançados em seu último início de reabilitação para Tacoma no último sábado, vale a pena a ativação imediata, uma vez anunciada.

Cristian Javier lançou 68 arremessos e permitiu três corridas em três rebatidas em 3⅓ entradas de um início de reabilitação para Double-A Corpus Christi no último sábado, mas o Houston Astros declarou depois que o destro voltaria à rotação em algum momento durante sua série de fim de semana contra o Tigres de Detroit. É um confronto positivo tanto do ponto de vista de produção quanto de eliminação, mesmo que Javier esteja limitado a cerca de 80 arremessos, fazendo com que valha a pena a ativação assim que sua data de retorno se tornar oficial.

O Miami Marlins poderia trazer dois titulares de volta à sua rotação devastada por lesões, com Braxton Garrett ativado na quarta-feira e Jesus Luzardo talvez logo atrás dele. Garrett terminou seu período de reabilitação com uma nota alta, rebatendo 13 rebatedores em 5⅔ entradas de shutout na segunda-feira (concedido, na bola de novato), enquanto Luzardo lançou 5⅔ frames sem gols para Júpiter Classe A na terça-feira. Isso deve alinhá-los para os jogos de sábado e domingo contra o Philadelphia Phillies, um dos confrontos mais difíceis do momento. É um cenário óbvio de “manter os dois no banco para avaliação”.

Apesar de ter permitido três corridas (duas ganhas) em quatro rebatidas em 2⅔ entradas de um início de reabilitação de 52 arremessos para o Double-A Portland na terça-feira, Brayan Bello declarou-se pronto para voltar ao rodízio do Boston Red Sox no domingo. Ele provavelmente estará em uma contagem limitada de arremessos, talvez 70-75, enquanto enfrenta o ataque leve, embora orientado para o contato, do Washington Nationals. Ele tem uma vantagem sobre os braços dos Marlins mencionados acima do ponto de vista dos confrontos, mas é menos atraente do que qualquer um dos dois do ponto de vista da carga de trabalho.

