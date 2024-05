Assistir: Sean Strickland brande arma depois que crianças brincam de ding-dong em sua casa

Algumas crianças escolheram a casa errada para pregar peças depois que o ex-campeão do UFC Sean Strickland mostrou imagens de segurança de sua casa, onde brandia uma arma para cumprimentá-los.

Strickland postou a filmagem no Instagram na quarta-feira junto com uma legenda que descrevia o incidente, onde parece que alguns moradores locais estavam jogando o antigo jogo de “vala ding-dong”, que exige tocar a campainha ou bater na porta de alguém e depois fugir. antes que eles possam responder.

“É 1h da manhã e recebo um alerta de toque”, escreveu Strickland no Instagram. “O carro puxa [up] e alguns caras saltam e vão para a lateral da minha casa, no processo de cobrir minha bunda branca ouço um estrondo.

“Vocês têm carro, é sexta-feira à noite, por que vocês não estão tentando pegar P? As crianças nos dias de hoje. Todas as prioridades erradas.

O vídeo mostra o carro parando em frente à casa de Strickland e então uma pessoa cobrindo o rosto enquanto se aproxima da porta e parece que eles batem bem alto antes de fugir novamente.

No momento seguinte, Strickland sai de roupão e uma arma enquanto caminha casualmente até o que parece ser sua varanda.

Obviamente ninguém foi ferido no incidente, mas Strickland postou a filmagem como um aviso para qualquer pessoa louca o suficiente para se aproximar de sua casa.

“Só vi o alerta da campainha depois”, disse Strickland. “Apenas para que todos saibam! Recebo coisas malucas enviadas para minha casa.”

Claro, Strickland conhece acontecimentos bizarros fora de sua casa que exigem que ele carregue uma arma de fogo.

O veterano do UFC confrontou de forma infame um homem fora de sua casa que supostamente estava fugindo da polícia durante um incidente de violência doméstica. Strickland acabou mantendo o homem sob a mira de uma arma até que a polícia chegou para prendê-lo.