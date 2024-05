Aston Villa 3-3 Liverpool (13 de maio de 2024) Análise do jogo

O super-substituto colombiano Jhon Durán marcou dois gols no final da partida, enquanto o Aston Villa lutava para salvar o empate em casa por 3 a 3 com o Liverpool na segunda-feira e dar um passo significativo em direção a uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada.

Uma partida que começou com o goleiro do Villa, Emiliano Martínez, sofrendo um gol contra chocante no segundo minuto, se transformou em um suspense com Duran entrando para salvar a noite com gols aos 85 e 88 minutos.

O Villa está agora com 68 pontos faltando um jogo para o final, cinco à frente do quinto colocado Tottenham Hotspur, que ainda tem duas partidas pela frente, mas precisa vencer o Manchester City, que busca o título, na terça-feira para permanecer na disputa.

A equipe de Unai Emery joga sua última partida no Crystal Palace no domingo, enquanto o Tottenham termina a temporada no rebaixado Sheffield United.

O Liverpool abriu o placar quando o internacional argentino Martinez errou um cruzamento manso de Harvey Elliot, passando desesperadamente a bola por cima da linha e acertando a própria rede.

Villa, que teria garantido o quarto lugar com uma vitória, empatou 10 minutos depois, por intermédio de Youri Tielemans, no retorno do belga após três jogos fora devido a lesão.

Jhon Duran, do Aston Villa, comemora após marcar um gol contra o Liverpool na Premier League.

A alegria durou pouco, já que Cody Gakpo fez o 2 a 1 para os terceiros colocados visitantes no dia 23, após uma verificação do VAR por impedimento, e Jarell Quansah cabeceou na trave em cobrança de falta para seu primeiro gol na Premier League. no 48º.

O Liverpool parecia pronto para somar os três pontos na penúltima partida do técnico Jurgen Klopp, um confronto que poderia ter terminado com um placar muito maior, com os dois grupos de torcedores decepcionados com o VAR e muitas chances perdidas.

“Tivemos um pouco de sorte. Foram algumas semanas difíceis, com os rapazes voltando e jogando contra a barreira da dor. Este lugar nos ajudou”, disse o capitão do Villa, John McGinn, à televisão Sky Sports.

“Big Jhon às vezes é meio maluco, é um pesadelo de se jogar contra.

“Alguns de nós nunca estiveram perto da Liga dos Campeões em nossas vidas. O técnico tem uma mentalidade de não ter desculpas. amanhã.”