Atalanta mostra ao Bayer Leverkusen que ninguém é perfeito

DUBLIN, Irlanda – Foi Michael Jordan quem disse uma vez que “nunca perdeu um jogo, apenas fiquei sem tempo”, mas por mais que Xabi Alonso e os seus jogadores do Bayer Leverkusen quisessem que o mesmo se aplicasse ao seu fracasso em completaram uma tripla invencibilidade sem precedentes, a realidade é que ficaram sem ideias muito antes do relógio e a Atalanta os venceu na final da UEFA Europa League.

O Leverkusen se tornou o time que simplesmente não perde sob o comando de Alonso nesta temporada. Campeões invictos de uma temporada de 34 jogos da Bundesliga, finalistas da DFB-Pokal e também na final de uma competição europeia – nenhuma derrota, em qualquer lugar – eles tentavam se tornar o primeiro time desde o início das competições europeias de clubes em 1955-56. varrer o tabuleiro sem perder um jogo.

Até chegar a Dublin, tentando selar a segunda mão de uma tripla invencibilidade, disputou 51 jogos sem derrota em todas as competições, um período de 361 dias que remonta à derrota por 3-0 contra o VfL Bochum, em 27 de maio de 2023. Mas essa sequência chegou ao fim com outra derrota por 3-0 contra a subestimada Atalanta de Gian Piero Gasperini. E a dura verdade para o Leverkusen é que não chegou nem perto.

Do início ao fim, a Atalanta dominou. Alonso havia falado antes do jogo sobre como a equipe de Gasperini gosta de recuar e jogar mais fundo, mas se esperava a mesma abordagem no Estádio Aviva, foi um grande erro de cálculo, já que a Atalanta pressionou incessantemente no terço final do campo e forçou o Leverkusen erro após erro e a segunda parte do triplo do Leverkusen nunca parecia provável de acontecer.

A história foi feita em Dublin, mas foi Ademola Lookman, da Atalanta, e não o Leverkusen, quem escreveu o seu lugar no livro dos recordes ao tornar-se no primeiro jogador a marcar um hat-trick numa final da Liga Europa/Taça UEFA desde Jupp Heynckes pelo Borussia Monchengladbach em 1975.

Nenhum jogador havia marcado um hat-trick em qualquer final europeia por um clube italiano desde que Pierino Prati, do AC Milan, conseguiu o feito na vitória por 4-1 sobre o Ajax na final da Taça dos Campeões Europeus/UEFA Champions League de 1968-69. Portanto, Lookman, que saiu de campo segurando a bola e a medalha do vencedor, merece todos os elogios que receberá nos próximos dias.

A Atalanta é uma equipa excelente, brilhantemente treinada por Gasperini. Eles venceram de forma convincente o Napoli e a Roma na Itália e o Sporting CP e o Liverpool na Europa nesta temporada, garantiram a qualificação para a Liga dos Campeões para a próxima temporada e agora se tornaram o primeiro e único time a derrotar o Leverkusen nesta temporada.

“Acho que escrevemos história, também pela forma como a vencemos”, disse Gasperini. “Foi simplesmente extraordinário. Derrotámos o Liverpool, o Sporting [Lisbon] que ganhou o campeonato. Quando enfrentamos o Liverpool, eles estavam em primeiro lugar na Premier League. E agora os campeões alemães. Incrível. Os meninos foram extraordinários, uma atuação memorável.”

Mas embora esta fosse a noite da Atalanta, ninguém fora da sua cidade natal, Bérgamo, poderia realmente esperar que esse fosse o resultado. O Leverkusen tem sido incrivelmente eficaz nesta temporada. Eles chegaram a esta final depois de terem marcado aos 90 minutos em 17 ocasiões diferentes e, quando enfrentaram a derrota nas últimas semanas, saíram repetidamente do fogo.

A equipa de Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen, viu a sua série de 51 jogos sem perder ser quebrada depois de perder por 3-0 com a Atalanta na final da UEFA Europa League. (Foto de Joerg Schueler/Bayer 04 Leverkusen via Getty Images)

Desde março, eles conseguiram empates com gols nos acréscimos contra Roma (97 minutos), Stuttgart (96), Borussia Dortmund (97) e Qarabag (92). Eles transformaram a derrota em vitória contra o Hoffenheim com gols aos 88 e 91 minutos, enquanto na partida em casa da eliminatória da Liga Europa contra o Qarabag, eles recuperaram de 2 a 0 para vencer por 3 a 2 com gols aos 72, 93 e 98. minuto.

Assim, quando perdiam por 2 a 0 no intervalo, após os gols de Lookman aos 12 e 26 minutos – ambos foram prejudicados por uma defesa fraca desencadeada pela pressão alta do Atalanta – não houve sentimento de pânico entre os jogadores ou seus torcedores. Afinal, eles já estiveram nessa situação muitas vezes antes e escaparam dela.

Mas embora não houvesse pânico, também não havia urgência. Os jogadores de Alonso pareciam pesados, sem fé. Eles mal criaram chances, apesar de Florian Wirtz ter feito o possível para dar vida ao seu time. Assim como o Liverpool pareceu letárgico e unidimensional para a Atalanta na derrota por 3 a 0 em Anfield, na primeira mão das quartas de final, o Leverkusen caiu na mesma armadilha e acabou parecendo muito comum.

“Não foi perdido em termos de atitude, foi uma coisa de futebol”, disse Alonso. “Acontece, é futebol, hoje não era para ser. Eles foram melhores.

“É a nossa primeira derrota da temporada, por isso será um teste para saber como lidaremos com isso, porque temos um grande jogo no sábado. [first defeat] acontece no início da temporada, mas quando acontece em um jogo tão grande, dói. Mas temos que usar essa dor de forma positiva – é futebol, a normalidade é não perder o primeiro jogo no 52º jogo.

“É excepcional o que fizemos. Hoje é doloroso, mas também é merecido.”

Apesar da dor vivida pelo Leverkusen, esta temporada já foi marcante e eles ainda podem fazer história ao conseguir uma dobradinha invicta ao vencer o Kaiserslautern, que terminou no meio da tabela da 2ª divisão da Bundesliga, na DFB-Pokal. final em Berlim, no sábado.

Ser invencível a nível interno ainda é um sonho impossível, mas o Leverkusen está a 90 minutos de o concretizar. Mas também estavam a 90 minutos da glória contra a Atalanta e, ao contrário de Michael Jordan, perderam antes de ficar sem tempo.