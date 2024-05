Atriz peruana coloca Canelo Alvarez em uma situação difícil ao tornar pública uma polêmica mensagem privada

Saul ‘Canelo’ Álvarezcampeão mundial dos super-médios, recentemente manteve seus quatro títulos após derrotar seu compatriota Jaime Munguia na T-Mobile Arena em Las Vegas por decisão unânime.

Enquanto Álvarez está passando por um ponto alto em sua carreira no boxe, sua vida pessoal está enfrentando turbulências. Canelo está envolvido em uma polêmica relacionada ao seu casamento com Fernanda Gomes.

Logan Paul contrata amigo de Canelo, Peso Pluma

A apresentação Fofoca não gosto revelou imagens de uma conversa online entre Canelo Álvarez e atriz peruana Verônica Montesconhecida por seu papel como “La Condesa” na série “El Señor de los Cielos”.

O programa exibiu a mensagem junto com a contagem de seguidores de Álvarezconta do Instagram, confirmando sua autenticidade.

Montes revelou que recebeu uma mensagem privada de Caneloo que gerou uma onda de especulações sobre a vida privada do boxeador.

O que a mensagem dizia?

O show conversou com Verônica Montes, que explicou que ela nunca responderia a um homem casado. “Principalmente eu, nunca responderia a um homem casado”, declarou a atriz, enfatizando seus princípios e valores.

Montes explicou que sua decisão de não interagir com pessoas casadas se baseia em suas crenças pessoais. “Eu não gostaria que isso acontecesse comigo quando eu me casasse. Eu nunca faria isso”, afirmou ela com firmeza.

Embora o conteúdo da mensagem fosse um simples “Olá”, os apresentadores do programa expressaram surpresa, questionando por que ele perderia tempo enviando tal mensagem.

Até agora, nem Canelo Álvarez nem sua esposa, Fernanda Gomesfizeram declarações públicas sobre esta controvérsia, nem abordaram o assunto nas suas contas nas redes sociais.